Giải trí

Duy Khánh Zhou Zhou hé lộ kế hoạch 2026 sau khi đoạt giải Mai Vàng

Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Triều, NVCC

(NLĐO) - Duy Khánh Zhou Zhou lần đầu chạm tay Giải Mai Vàng 2025 với vai Út Khánh trong "Gia đình Haha", cột mốc ghi nhận hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật.

Diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou được xướng tên chiến thắng hạng mục "Diễn viên hài được yêu thích nhất" Giải Mai Vàng 2025 lần thứ 31-2025 với vai Út Khánh trong chương trình "Gia đình Haha".

Tại buổi lễ, nam diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên được góp mặt trong danh sách đề cử và cũng là lần đầu tiên chạm tay đến Giải Mai Vàng. Với nam nghệ sĩ, chiếc cúp là sự ghi nhận và công nhận cho hành trình nỗ lực bền bỉ hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật.

"Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà khán giả dành tặng cho tôi. Tôi thật sự biết ơn và trân trọng" - Duy Khánh chia sẻ.

Duy Khánh mở lộ kế hoạch 2026 sau khi đoạt giải Mai Vàng - Ảnh 1.

Duy Khánh Zhou Zhou hạnh phúc với tượng Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp

Duy Khánh mở lộ kế hoạch 2026 sau khi đoạt giải Mai Vàng - Ảnh 2.

Duy Khánh Zhou Zhou ăn mừng cùng ca sĩ Hòa Minzy khi đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31- 2025

Đánh dấu cột mốc đầy ấn tượng, Duy Khánh Zhou Zhou giới thiệu phần 2 của phim Tết chiếu mạng "Về quê có gì vui" trên nền tảng số. Bộ phim tiếp tục theo chân nhân vật Thu, một du học sinh Hàn Quốc trở về Việt Nam ăn Tết và đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười, lần này với vai trò "bảo vệ bất đắc dĩ".

Nam nghệ sĩ mô tả dự án là một tác phẩm hài "vô tri, mắc cười", nhưng vẫn chứa đựng nhiều cảm xúc về ngày Tết, nhất là với những người trẻ xa quê. Sản phẩm quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ thân quen như CARA, Phi Phụng, Jun Phạm, BB Trần, Quang Trung… đồng thời Duy Khánh còn kết hợp với CARA thể hiện nhạc phim "Ơ Tết mà".

Duy Khánh mở lộ kế hoạch 2026 sau khi đoạt giải Mai Vàng - Ảnh 3.

Duy Khánh và các diễn viên trong dự án Tết

Chia sẻ về việc lựa chọn mời bạn bè đồng nghiệp tham gia, nam diễn viên cho biết anh xem mỗi sản phẩm không chỉ là một bộ phim, mà còn là dịp lưu giữ kỷ niệm với những người thân thiết, giúp không khí làm việc trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.

Nhìn về năm 2026, Duy Khánh cho biết anh đặt ra những mục tiêu nhất định nhưng vẫn giữ tinh thần bình tĩnh, thuận theo tự nhiên. Quan trọng nhất với tôi là mỗi ngày phải luôn hoàn thiện bản thân và cố gắng nỗ lực để duy trì tình yêu thương của khán giả. Đó chính là cái điều mà quan trọng nhất đối với một người nghệ sĩ" - Duy Khánh bày tỏ.

