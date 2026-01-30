Nhóm Chín Muồi nói gì khi thắng giải Mai Vàng?

Chiến thắng của Nhà Chín Muồi hoàn toàn xứng đáng

Nhà Chín Muồi là chủ nhân đầu tiên của hạng mục Nhóm nhạc được yêu thích nhất tại cuộc bầu chọn Giải Mai Vàng sau nhiều năm hạng mục này trở lại

Là Nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025, Nhà Chín Muồi nhận được sự chúc mừng của hàng ngàn khán giả. Không chỉ ở trong khán phòng Nhà hát, hàng ngàn khán giả chọn đứng đợi 8 thành viên của Nhà Chín Muồi xuất hiện ở thảm đỏ. Điều đó phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của nhóm hát này.

Với nhiều khán giả, việc Nhà Chín Muồi chiến thắng Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 là hoàn toàn xứng đáng khi những điều họ mang đến cho khán giả không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là tinh thần, năng lượng tích cực của họ. Chính vì vậy, dù chỉ là nhóm nhạc thành hình từ một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc nhưng Nhà Chín Muồi nhận được sự yêu mến tuyệt đối của hàng ngàn khán giả.

Sau khi nhận được sự tôn vinh tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do Báo Người Lao Động thực hiện, diễn ra tối 29-1 tại Nhà hát Thành phố, nhóm Nhà Chín Muồi đã có những chia sẻ đầy xúc động.

Tâm thư của Chín Muồi

Các thành viên nhóm Nhà Chín Muồi

"Ban đầu S.T Sơn Thạch kết nối các bạn trong nhà Chín Muồi chỉ đơn giản vì cảm thấy các bạn cùng năng lượng với mình, sau đó thì mình bắt đầu lo vì các bạn với nguồn năng lượng bất tận nên các bạn được cái làm một giỡn mười, nhưng càng đồng hành với các bạn mình càng thấy được nhiều sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, cũng như tài năng của từng thành viên ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nên mình có một niềm tin rất lớn và sự ngưỡng mộ dành cho các anh em Chín Muồi.

Có một điều mình cảm thấy đáng tiếc trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là không thể đưa tất cả các thành viên cùng vào chung kết và cùng nhau nâng chiếc cúp gia tộc toàn năng. Nhưng hôm nay sự tiếc nuối đó đã được đền bù bằng một nhành Mai Vàng, chiếc cúp Mai Vàng danh giá này như một sự ghi nhận cho những nỗ lực ,cố gắng cũng như những cống hiến hết mình cho nghệ thuật của các thành viên nói riêng cũng như nhà Chín Muồi nói chung"- ca sĩ S.T Sơn Thạch chia sẻ.

Nhóm nhạc được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 gọi tên Nhà Chín Muồi

"Cảm ơn Báo Người Lao Động, Giải Mai Vàng đã trao chúng tôi điều tuyệt vời này"- nhóm Nhà Chín Muồi nói. "Cảm ơn Tập đoàn Yeah1, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã là nơi thắp sáng lên nhiều điều trong chúng tôi và giúp chúng tôi gắn kết với nhau. Cảm ơn những con người tuyệt vời ai đã góp phần yêu thương, giúp đỡ cho Chín Muồi có được thành tựu như ngày hôm nay dù là trực tiếp hay thầm lặng.

Đặc biệt cảm ơn người hâm mộ của chúng tôi: Gai Con, Bát Con, các cộng đồng FC, fandom đã nhiệt huyết hết mình Rinh nhành Mai Vàng này về cho Chín Muồi. Và cũng không quên cảm ơn chính các thành viên trong nhà Chín Muồi, BB Trần, Neko Lê, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Kay Trần, Thiên Minh, Liên Bỉnh Phát và Tôi, S.T Sơn Thạch đã cống hiến cũng như hoạt động miệt mài trong năm vừa qua. Hi vọng đây sẽ vừa là một kỉ niệm vừa là một cột mốc dấu ấn đáng nhớ của Anh Em nhà Chín Muồi để tiếp thêm động lực , tinh thần sáng tạo, ý chí cho các bạn trên con đường nghệ thuật. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều".