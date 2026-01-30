HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nhóm Chín Muồi nói gì khi thắng giải Mai Vàng?

Thùy Trang

(NLĐO)- Nhà Chín Muồi là chủ nhân đầu tiên của hạng mục Nhóm nhạc được yêu thích nhất khi hạng mục này quay trở lại trong cuộc bầu chọn Giải Mai Vàng.

Chiến thắng của Nhà Chín Muồi hoàn toàn xứng đáng 

Nhóm Chín Muồi nói gì khi thắng giải Mai Vàng? - Ảnh 1.

Nhà Chín Muồi là chủ nhân đầu tiên của hạng mục Nhóm nhạc được yêu thích nhất tại cuộc bầu chọn Giải Mai Vàng sau nhiều năm hạng mục này trở lại

Là Nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025, Nhà Chín Muồi nhận được sự chúc mừng của hàng ngàn khán giả. Không chỉ ở trong khán phòng Nhà hát, hàng ngàn khán giả chọn đứng đợi 8 thành viên của Nhà Chín Muồi xuất hiện ở thảm đỏ. Điều đó phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của nhóm hát này.

Với nhiều khán giả, việc Nhà Chín Muồi chiến thắng Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 là hoàn toàn xứng đáng khi những điều họ mang đến cho khán giả không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là tinh thần, năng lượng tích cực của họ. Chính vì vậy, dù chỉ là nhóm nhạc thành hình từ một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc nhưng Nhà Chín Muồi nhận được sự yêu mến tuyệt đối của hàng ngàn khán giả.

Sau khi nhận được sự tôn vinh tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do Báo Người Lao Động thực hiện, diễn ra tối 29-1 tại Nhà hát Thành phố, nhóm Nhà Chín Muồi đã có những chia sẻ đầy xúc động.

Tâm thư của Chín Muồi 

Nhóm Chín Muồi nói gì khi thắng giải Mai Vàng? - Ảnh 2.

Các thành viên nhóm Nhà Chín Muồi

"Ban đầu S.T Sơn Thạch kết nối các bạn trong nhà Chín Muồi chỉ đơn giản vì cảm thấy các bạn cùng năng lượng với mình, sau đó thì mình bắt đầu lo vì các bạn với nguồn năng lượng bất tận nên các bạn được cái làm một giỡn mười, nhưng càng đồng hành với các bạn mình càng thấy được nhiều sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, cũng như tài năng của từng thành viên ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nên mình có một niềm tin rất lớn và sự ngưỡng mộ dành cho các anh em Chín Muồi. 

Có một điều mình cảm thấy đáng tiếc trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là không thể đưa tất cả các thành viên cùng vào chung kết và cùng nhau nâng chiếc cúp gia tộc toàn năng. Nhưng hôm nay sự tiếc nuối đó đã được đền bù bằng một nhành Mai Vàng, chiếc cúp Mai Vàng danh giá này như một sự ghi nhận cho những nỗ lực ,cố gắng cũng như những cống hiến hết mình cho nghệ thuật của các thành viên nói riêng cũng như nhà Chín Muồi nói chung"- ca sĩ S.T Sơn Thạch chia sẻ.

Nhóm Chín Muồi nói gì khi thắng giải Mai Vàng? - Ảnh 3.

Nhóm nhạc được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 gọi tên Nhà Chín Muồi

"Cảm ơn Báo Người Lao Động, Giải Mai Vàng đã trao chúng tôi điều tuyệt vời này"- nhóm Nhà Chín Muồi nói. "Cảm ơn Tập đoàn Yeah1, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã là nơi thắp sáng lên nhiều điều trong chúng tôi và giúp chúng tôi gắn kết với nhau. Cảm ơn những con người tuyệt vời ai đã góp phần yêu thương, giúp đỡ cho Chín Muồi có được thành tựu như ngày hôm nay dù là trực tiếp hay thầm lặng. 

Đặc biệt cảm ơn người hâm mộ của chúng tôi: Gai Con, Bát Con, các cộng đồng FC, fandom đã nhiệt huyết hết mình Rinh nhành Mai Vàng này về cho Chín Muồi. Và cũng không quên cảm ơn chính các thành viên trong nhà Chín Muồi, BB Trần, Neko Lê, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Kay Trần, Thiên Minh, Liên Bỉnh Phát và Tôi, S.T Sơn Thạch đã cống hiến cũng như hoạt động miệt mài trong năm vừa qua. Hi vọng đây sẽ vừa là một kỉ niệm vừa là một cột mốc dấu ấn đáng nhớ của Anh Em nhà Chín Muồi để tiếp thêm động lực , tinh thần sáng tạo, ý chí cho các bạn trên con đường nghệ thuật. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều".

Tin liên quan

Nhóm nhạc "Chín Muồi" và giá trị xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Nhóm nhạc "Chín Muồi" và giá trị xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

(NLĐO) - Khi hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" trở lại đường đua giải Mai Vàng 31-2025, nhóm "Chín Muồi" là ứng viên nổi bật.

chín muồi Nhà Chín Muồi Chín Muồi thắng giải Mai Vàng lần thứ 31-2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo