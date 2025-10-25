HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Duyên Quỳnh thừa nhận dễ "lung lay" vì thiếu trải nghiệm sống

Kim Ngân

(NLĐO) - Ca sĩ Duyên Quỳnh chia sẻ từng dễ dao động trước ý kiến người khác, thừa nhận bản thân thiếu trải nghiệm và từng bị đồng nghiệp cho là khó gần.

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình "24h nói thật" trên kênh VTV9, ca sĩ Duyên Quỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về tính cách của bản thân khi bàn luận cùng MC Đại Nghĩa về chủ đề "Kiểu người không có chính kiến - Gió chiều nào theo chiều đấy".

Duyên Quỳnh thừa nhận dễ "lung lay" vì thiếu trải nghiệm sống - Ảnh 1.

Ca sĩ Duyên Quỳnh tại chương trình "24h nói thật"

Giọng ca "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" thừa nhận từng nhiều lần rơi vào trạng thái "lung lay" khi đối mặt với những ý kiến trái chiều. "Tôi thiếu trải nghiệm nên dễ bị chi phối. Khi nghe người này nói thấy đúng thì tin theo, nhưng người khác lại đưa ra quan điểm ngược lại thì tôi lại phân vân" - Duyên Quỳnh chia sẻ.

Kể về quãng thời gian quyết định theo học Nhạc viện TP HCM, nữ ca sĩ nhớ lại đó là thời điểm đầy áp lực khi ba của cô phản đối vì lo con gái 17 tuổi nhút nhát, khó xoay xở nơi thành phố lớn, trong khi mẹ lại ủng hộ hết mình.

Duyên Quỳnh thừa nhận dễ "lung lay" vì thiếu trải nghiệm sống - Ảnh 2.

Ca sĩ Duyên Quỳnh nhanh chóng được nhiều khán giả biết đến với hit 7 tỉ view "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

"Tôi thật sự lưỡng lự không biết có nên theo đuổi hay không. Nhưng cuối cùng, tôi chọn nghe theo tiếng gọi đam mê. Nhìn lại, tôi thấy may mắn vì nếu khi đó không mạnh dạn, có thể cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác" - cô bộc bạch.

Duyên Quỳnh cũng tiết lộ cô từng bị đồng nghiệp cho là "khó gần" vì quá cứng đầu, bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm, cô học được cách lắng nghe, tiếp thu và dung hòa. Nữ ca sĩ cho rằng sự linh hoạt giúp cô trưởng thành và tạo thiện cảm hơn trong môi trường làm việc.

Ca sĩ Duyên Quỳnh sinh năm 1999, được nhiều khán giả biết đến qua bản hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (sáng tác Nguyễn Văn Chung). Cô từng đạt Quán quân chương trình "Người kể chuyện tình 2019", Á quân "Ban nhạc quyền năng 2019" và "Tỏa sáng sao đôi 2022".

