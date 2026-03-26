"Duyên tình", hành trình trở về với ký ức sân khấu của NSƯT Ngọc Huyền

NSƯT Ngọc Huyền

Cô cho biết đó là cách để bản thân nhìn lại, tri ân và đối thoại với chính ký ức nghệ thuật của mình. Và đêm nghệ thuật 29-3 tới, tại Phòng trà Không Tên, minishow "Duyên tình" sẽ diễn ra như một lát cắt đặc biệt trong hành trình 42 năm làm nghề của NSƯT Ngọc Huyền.

Cấu trúc chương trình của Ngọc Huyền hứa hẹn bất ngờ

"Không phải là một chương trình giải trí đơn thuần, đêm diễn được xây dựng như một cuộc "trở về" nơi những vai diễn từng được công chúng yêu mến, trong đó có bạn đọc báo Người Lao Động đã bầu chọn cho tôi giải Mai Vàng. Đêm nghệ thuật sẽ được kể bằng cảm xúc của một người nghệ sĩ đã đi qua nhiều thăng trầm" – NSƯT Ngọc Huyền tâm sự.

Điểm đáng chú ý của chương trình "Duyên tình" nằm ở cấu trúc chương trình, đó là không chạy theo sự mới lạ bề mặt, mà đi sâu vào những vai diễn đã gắn bó với cuộc đời làm nghệ thuật của Ngọc Huyền.

NSƯT Vũ Luân nói: "Khán giả sẽ gặp lại Lan – một trong những nhân vật bi thương nhất của cải lương trong trích đoạn "Lan và Điệp", nơi Ngọc Huyền sánh vai cùng Vũ Luân. Ở đó, nỗi đau không còn là kỹ thuật diễn xuất, mà là sự lắng đọng của trải nghiệm.

Bên cạnh đó một sắc thái khác được mở ra khi chị hóa thân thành Mạnh Lệ Quân – nhân vật mang khí chất trí tuệ và quyền lực, diễn cùng Bình Tinh. Sự đối lập giữa hai hình tượng này chính là cách Ngọc Huyền "tự kể" về biên độ nghệ thuật của mình".

Các nghệ sĩ tham gia đêm nghệ thuật "Duyên tình" của NSƯT Ngọc Huyền

Những kết hợp mới cũng xuất hiện trong sô diễn của Ngọc Huyền

Đêm diễn còn có sự tham gia của NSƯT Võ Minh Lâm trong ca cảnh "Tơ thắm Tây Sơn" và với ca sĩ Jack Long qua trích đoạn "Tấm Cám". Đây không đơn thuần là sự thay đổi bạn diễn, mà còn là sự chuyển giao cảm xúc giữa các thế hệ.

Chủ đề "Duyên tình" được chính NSƯT Ngọc Huyền lý giải như một lời cảm ơn. Nhưng điều đáng nói là cách cô thực hiện sự tri ân ấy: không bằng những lời phát biểu, mà bằng việc tái hiện ký ức nghề nghiệp.

Đằng sau mỗi trích đoạn là bóng dáng của những người thầy. Đó là cố nghệ sĩ Bạch Mai – người đặt nền móng đầu tiên cho hành trình nghệ thuật của chị.

Đó còn là các bậc tiền bối ở lãnh vực âm nhạc như cố nhạc sĩ Thanh Sơn và nhạc sĩ Vy Nhật Tảo, những người góp phần định hình phong cách biểu diễn.

"Thời gian đã trôi qua thì không thể tìm lại được", Ngọc Huyền chia sẻ. Chính vì vậy, mỗi năm cô đều muốn thực hiện một đêm diễn như một cách giữ lại dấu mốc.

Quan niệm này khiến đêm nghệ thuật "Duyên tình" mang màu sắc của một nhật ký sân khấu, nơi từng vai diễn là một trang ký ức.

NSƯT Ngọc Huyền

Áp lực phía sau một đêm diễn

Ít ai hình dung được phía sau một chương trình mang tính "hồi tưởng" lại là quá trình chuẩn bị khắt khe. Những ngày ở Mỹ, nữ nghệ sĩ phải tự tập luyện, định hình lại từng lớp diễn.

Khi về Việt Nam, NSƯT Ngọc Huyền lập tức bước vào giai đoạn tập luyện cùng bạn diễn để hoàn chỉnh tổng thể. Sự chênh lệch múi giờ, lịch trình dày đặc, sức ép dàn dựng… tất cả đặt ra thách thức lớn.

Tuy vậy, NSƯT Ngọc Huyền thẳng thắn cho rằng với cô, đam mê là yếu tố quyết định, còn kinh phí chỉ là điều phải chấp nhận.

Câu chuyện tài chính được cô chia sẻ một cách rất đời, có năm huề vốn, có năm chấp nhận lỗ. Thậm chí, chị vẫn còn "nợ" con gái một khoản tiền sau dự án trước. Nhưng điều khiến cô tiếp tục là nhu cầu được làm nghề theo cách trọn vẹn nhất.

Sự vắng mặt gây tò mò

Một trong những chi tiết khiến khán giả chú ý là việc NSƯT Kim Tử Long, người bạn diễn quen thuộc của NSƯT Ngọc Huyền không xuất hiện trong đêm diễn này.

Theo chia sẻ từ nữ nghệ sĩ, lý do đơn giản nằm ở lịch trình. Khi phòng trà chỉ còn trống duy nhất ngày 29-3, cô buộc phải quyết định thực hiện chương trình, dù không thể có sự góp mặt của "người tình sân khấu: Kim Tử Long – Ngọc Huyền" mà cô rất trân quý.

Điều này vô tình tạo ra một cấu trúc mới cho chương trình thay vì tập trung vào một cặp đôi quen thuộc, đêm nghệ thuật "Duyên tình" hứa hẹn mở rộng thành không gian gặp gỡ của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

"Không ồn ào, không chạy theo xu hướng, Ngọc Huyền chọn cách để chính giá trị truyền thống tự lên tiếng thông qua cảm xúc và chiều sâu diễn xuất, chúc mừng tuổi nghề thứ 42 của cô" – NSƯT Kim Tử Long nói.



