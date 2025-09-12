NSƯT Ngọc Huyền ra mắt web drama "Yêu nhau ngày nắng ấm"





Từ trái sang: Hà Tiên, NSƯT Ngọc Huyền, Cindy và Ngọc Cương trong phim "Yêu nhau ngày nắng ấm"

Trưa 12-9, tại TP HCM, NSƯT Ngọc Huyền chính thức ra mắt dự án web drama mới mang tên "Yêu nhau ngày nắng ấm". Buổi lễ thu hút sự tham dự đông đảo của nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Tuấn, NS Kiều Mai Lý, NS Ngân Tuấn, NS Linh Tâm, NSƯT Kim Tử Long, MC Thanh Bạch… – những tên tuổi đã gắn bó lâu dài với sân khấu và điện ảnh, tạo nên không khí ấm áp và giàu tình nghệ sĩ.

NSND Thanh Tuấn đến chúc mừng NSƯT Ngọc Huyền trong ngày ra mắt phim "Yêu nhau ngày nắng ấm"

Ngọc Huyền dồn tâm huyết cho dự án chỉn chu

Sau thành công của hai dự án web drama trước đó, NSƯT Ngọc Huyền tiếp tục khẳng định dấu ấn sáng tạo của mình với "Yêu nhau ngày nắng ấm". Bộ phim thuộc thể loại tình cảm – gia đình, pha trộn chất liệu hành động kịch tính, được đạo diễn Nguyễn Thành Nam dàn dựng và biên kịch Cẩm Hà chắp bút.

NSƯT Ngọc Huyền và bà Ngọc Cúc - Giám đốc Làng nướng Nam Bộ - người bạn thân luôn đồng hành trong những dự án của NSƯT Ngọc Huyền và giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo neo đơn, trẻ em mồ côi tại TP HCM

Toàn bộ cảnh quay được thực hiện tại Đà Lạt – thành phố sương mù lãng mạn, nơi cảnh quan thiên nhiên trở thành chất xúc tác cho từng khung hình điện ảnh. Câu chuyện mở ra hành trình trở về quê hương của Vivian (Hà Tiên) – cô gái Việt kiều cùng cha trở về nước sau hơn 20 năm xa cách. Tưởng chừng chuyến đi chỉ là một kỳ nghỉ, nhưng lại hé lộ những bí mật chôn giấu về thân thế thật sự của Vivian.

MC Thanh Bạch và NSƯT Kim Tử Long đến chúc mừng NSƯT Ngọc Huyền trong ngày ra mắt phim "Yêu nhau ngày nắng ấm"

Homestay Dốc Hoa trở thành điểm giao thoa của ký ức và hiện tại, nơi tình yêu, tình thân và cả những mối quan hệ phức tạp dần được bóc tách.

Sự xuất hiện của Hoàng Đức (Diễn viên Trần Nhật Hào), chàng kiến trúc sư trẻ mang đến một mối tình vừa ngọt ngào vừa thử thách. Ai mới là mẹ ruột của Vivian? câu hỏi xuyên suốt trở thành nút thắt lôi cuốn người xem.

Diễn viên Trần Nhật Hào và Hà Tiên

Ngọc Huyền tạo điểm nhấn cho dự án mới

Sự xuất hiện của Hà Tiên là một trong những điều đặc biệt nhất của dự án này. Nói về dự án phim khi mà con gái sẽ đồng hành cùng mẹ, NSƯT Ngọc Huyền cho biết trong lòng rất hạnh phúc khi mà con gái đã nỗ lực hết mình để hoàn thành vai diễn trong phim "Yêu nhau ngày nắng ấm".

Qua theo dõi 2 bộ phim được phát ngay tại chỗ trong buổi gặp gỡ báo chí, các nhà chuyên môn đã đánh giá, Hà Tiên có lối diễn xuất tự nhiên, nhiều cảm xúc. Cô bé đã nhận được sự khen ngợi từ các bậc tiền bối như NS Kiều Mai Lý, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Kiều Linh.

Họ đều nhìn thấy ở cô một tiềm năng trẻ trung, giàu nội lực, hứa hẹn tiếp bước thế hệ đàn anh, đàn chị.

NS Ngân Tuấn đến chúc mừng NSƯT Ngọc Huyền trong ngày ra mắt phim "Yêu nhau ngày nắng ấm"

Hình ảnh một người mẹ nghệ sĩ – NSƯT Ngọc Huyền – vừa theo dõi, vừa uốn nắn, vừa nâng đỡ con gái trên hành trình nghệ thuật đã khiến dự án thêm phần lay động. Đó biểu tượng của sự truyền lửa nghề nghiệp và mang thông điệp đồng hành đáng quý khi mẹ và con gái song hành trong phim, hướng tới ước mơ lớn của NSƯT Ngọc Huyền là có một vai diễn thật hay trong một bộ phim chiếu rạp.

Dàn diễn viên hùng hậu, kết hợp nhiều thế hệ trong phim "Yêu nhau ngày nắng ấm" như: NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long, NS Kiều Mai Lý, NS Kiều Oanh, Đoàn Minh Tài, Hồ Bích Trâm, Dung 4D… bên cạnh lớp trẻ như Hà Tiên, Trần Nhật Hào, Ngọc Cương, Cindy.

Đây là điểm nhấn giúp bộ phim vừa có chiều sâu kinh nghiệm, vừa tươi mới với sức sáng tạo của thế hệ kế thừa.

NS Kiều Mai Lý nói lời cảm ơn Ngọc Huyền đã mời bà tham gia dự án phim "Yêu nhau ngày nắng ấm"

Ngọc Huyền và mối duyên nghệ thuật cùng đạo diễn Nguyễn Thành Nam

Đạo diễn Nguyễn Thành Nam chia sẻ: "Đây là dự án mà chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết. Từ nhỏ tôi đã là fan của chị Ngọc Huyền, anh Kim Tử Long, không ngờ khi làm nghề thì được làm đạo diễn phim của thần tượng. Từng góc quay, ánh sáng, cách xử lý đều được chăm chút kỹ lưỡng như một bộ phim điện ảnh. Tôi tin khán giả sẽ bất ngờ bởi sự chuyên nghiệp và chỉn chu trong từng cảnh phim".

Đạo diễn Nguyễn Thành Nam nói về những ngày quay phim"Yêu nhau ngày nắng ấm"

Ở vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên, NSƯT Ngọc Huyền trải lòng: "Phim "Yêu nhau ngày nắng ấm" là món quà tôi gửi đến khán giả – những người đã thương yêu tôi suốt hơn 40 năm làm nghề. Tôi dồn hết trái tim cho dự án này, như một cách trả ơn với nghề, với khán giả, và cũng là dịp để kể câu chuyện về tình yêu, sự tha thứ và hành trình tìm về cội nguồn".

Còn NSƯT Kim Tử Long rất hạnh phúc vì đã là đôi bạn diễn ăn ý với NSƯT Ngọc Huyền từ sàn diễn cải lương cho đến phim truyền hình. Anh chúc Ngọc Huyền sẽ thực hiện được ước mơ của mình, đó là chạm tay đến vai diễn điện ảnh chiếu rạp.

Các diễn viên và ê kíp tham gia phim "Yêu nhau ngày nắng ấm"

Ngọc Huyền với phim mang thông điệp nhân văn

Đây được xem là phim mang chủ đề chữa lành, kèm theo đó là tính giải trí rất cao, vì các vai đều có đất phô trương tài năng diễn xuất và đạo diễn Nguyễn Thành Nam đã dàn dựng tình huống, bối cảnh rất đời, nên diễn viên diễn rất thật. Phim "Yêu nhau ngày nắng ấm" còn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của tình yêu và gia đình – nguồn năng lượng có thể chữa lành những vết thương, xoa dịu cả những bí mật đau thương nhất.

Trong bối cảnh web drama đang dần trở thành một dòng chảy sáng tạo được khán giả đón nhận, dự án mới của NSƯT Ngọc Huyền được xem chỉ là sự tiếp nối thành công và minh chứng cho sự bền bỉ của một nghệ sĩ hơn 40 năm gắn bó với nghề, luôn khao khát đổi mới để giữ lửa với khán giả.

Phim sẽ chính thức chiếu tập 1 trên kênh Youtube của Nghệ sĩ Ngọc Huyền và nhiều nền tảng đa phương tiện khác từ ngày 19-9.