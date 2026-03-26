Việt Nam lần đầu đăng cai Miss World - giải lần thứ 73

Thùy Trang

(NLĐO)- Công ty Sen Vàng công bố Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Sen Vàng là đơn vị tổ chức Miss World lần thứ 73

Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73 - Ảnh 1.

Miss World lần thứ 73 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia đăng cai một kỳ Miss World - một trong những đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời nhất thế giới. Công ty Sen Vàng – đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) trở thành đơn vị trực tiếp tổ chức Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam.

Miss World lần thứ 73 dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2026, dự kiến quy tụ thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 

Thông qua việc đăng cai Miss World, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên và con người thân thiện, hiếu khách. Đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Người đẹp Việt tranh tài ở Miss World 73

Thời gian tổ chức chính thức của Miss World lần thứ 73 sẽ được đích thân Chủ tịch Miss World bà Julia Morley công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29-3 sắp tới. Người đẹp Việt tham gia tranh tài ở đấu trường nhan sắc quốc tế là Bảo Ngọc.

Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73 - Ảnh 2.

Đây sẽ là lợi thế sân nhà cho người đẹp Việt

Đây sẽ là một lợi thế cho Bảo Ngọc khi cuộc thi được tổ chức tại sân nhà. 


