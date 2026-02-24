HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Em gái ông Kim Jong-un được thăng chức

Huệ Bình

(NLĐO) – Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, được thăng chức lên vị trí trưởng một ban của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24-2 công bố thông cáo báo chí từ phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó nêu tên bà Kim Yo-jong là một trong 17 trưởng ban của Ban Chấp hành Trung ương mới. Trước đó, bà Kim Yo-jong giữ chức phó trưởng ban.

Cũng theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định sự tiến bộ của đất nước sẽ không bị ngăn trở bởi bất kỳ thay đổi nào trong môi trường an ninh.

Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ thông điệp nào gửi đến Hàn Quốc hay Mỹ bất chấp những nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại liên tục từ phía các nước này. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang để ngỏ khả năng thay đổi chính sách giữa lúc tình hình quốc tế đầy biến động.

Em gái ông Kim Jong Un được thăng chức - Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày hôm trước: "Không có thách thức hay sự thay đổi tình hình nào có thể trì hoãn hoặc cản bước tiến của chúng ta".

Trong bài phát biểu, ông cũng kêu gọi mạnh dạn hơn nữa trong việc "vượt qua và loại bỏ sự lạc hậu cùng những hủ tục độc hại". 

Ông Kim Jong-un nêu rõ tư tưởng, công nghệ và văn hóa là ba lĩnh vực cần có một cuộc "cách mạng" mạnh mẽ, khẳng định việc thúc đẩy ba lĩnh vực này là chính sách chung của đảng để xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Ông lưu ý cũng giống như cuộc đấu tranh của Triều Tiên trong 5 năm qua dựa trên năng lực tự chủ và sức mạnh to lớn của nhân dân, cuộc đấu tranh trong 5 năm tới cũng sẽ như vậy.

Ông khẳng định sau 10 hoặc 20 năm nữa, "nếu kiên trì đẩy mạnh công cuộc phát triển đất nước và cải thiện phúc lợi của nhân dân theo phương châm đấu tranh hiện nay, chắc chắn có thể thay đổi toàn bộ đất nước và nâng cao mức sống của toàn thể nhân dân".

Theo KCNA, đại hội thảo luận về các mục tiêu và kế hoạch cho 5 năm tới trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đối ngoại, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, quân sự, công nghiệp vũ khí và văn hóa. Hiện vẫn chưa rõ liệu kết quả của các cuộc thảo luận này có được truyền thông nhà nước công bố chi tiết hay không.

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc từ ngày 19-2 để rà soát các kết quả chính sách từ kỳ đại hội năm 2021 và đặt ra các mục tiêu mới cho 5 năm tới.

Theo hãng tin Yonhap, việc một kỳ đại hội đảng của Triều Tiên tránh gửi đi bất kỳ thông điệp nào tới Mỹ hay Hàn Quốc sau nhiều ngày họp là điều hiếm thấy.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên dường như đang giữ thái độ "chờ đợi" giữa những biến động chính trị. Một sự kiện đáng chú ý sắp tới là cuộc gặp dự kiến vào tháng 4 tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

