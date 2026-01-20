HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Phó Thủ tướng Triều Tiên bị “cách chức tại chỗ” trong lễ khánh thành nhà máy

Hải Hưng

(NLĐO) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cách chức ngay tại chỗ đối với Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Yang Sung-ho và khiển trách những người “kém năng lực”.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20-1 cho hay trong chuyến thị sát lễ khánh thành một nhà máy cơ khí, Chủ tịch Kim Jong-un đã phê bình các quan chức mà ông quy trách nhiệm cho việc khiến dự án chậm trễ.

"Do sự chỉ đạo kinh tế vô trách nhiệm và kém năng lực của các quan chức, dự án hiện đại hóa giai đoạn 1 của Tổ hợp Cơ khí Ryongsong đã gặp nhiều khó khăn" - ông Kim Jong-un nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng phê bình các quan chức "từ lâu đã quen với chủ nghĩa bại trận, sự vô trách nhiệm và thái độ thụ động".

Chủ tịch Triều Tiên “cách chức tại chỗ” phó thủ tướng đất nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: CNA

KCNA mô tả sau những lời lẽ gay gắt, Chủ tịch Kim Jong-un đã "cách chức tại chỗ" Phó Thủ tướng Yang Sung-ho. Ông Kim cho rằng dự án Tổ hợp Cơ khí Ryongsong "gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại lớn về kinh tế, phát sinh những rắc rối không cần thiết đều do con người gây ra".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố Phó Thủ tướng Yang "không đủ năng lực để được giao phó những trọng trách nặng nề". 

Ông Kim giải thích: "Nói một cách đơn giản, điều này không khác nào buộc một cỗ xe vào một con dê, một sai lầm ngẫu nhiên trong quy trình bổ nhiệm cán bộ của chúng ta. Suy cho cùng, cỗ xe phải do con bò kéo, chứ không phải con dê".

Chủ tịch Kim Jong-un đồng thời cảnh báo các nhà hoạch định chính sách kinh tế hiện nay "khó có thể dẫn dắt công việc điều chỉnh toàn diện nền công nghiệp của đất nước và nâng cấp về mặt công nghệ".

"Việc đoạn tuyệt với cách làm cũ - đặt kỳ vọng vào những người vốn quen với chủ nghĩa bại trận, sự vô trách nhiệm và thụ động - trở thành điểm khởi đầu mới cho công cuộc khai phá và phát triển trong tương lai" - nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Dự án Tổ hợp Cơ khí Ryongsong được thúc đẩy theo kế hoạch của Chủ tịch Kim Jong-un nhằm phát triển ngành chế tạo máy của Triều Tiên, một chiến lược được đề ra tại đại hội Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un hồi tháng trước từng cam kết "nhổ tận gốc những hiện tượng xấu" và khiển trách các quan chức lười biếng, tại một cuộc họp quan trọng của lãnh đạo cấp cao ở Bình Nhưỡng.


    Thông báo