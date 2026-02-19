Triều Tiên bất ngờ công bố 50 “siêu pháo” tích hợp AI, có thể mang đầu đạn hạt nhân

Buổi lễ công bố chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa 25-4 tại thủ đô Bình Nhưỡng, có sự tham gia và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mô tả 50 xe bệ phóng dạng bánh lốp (TEL) đã được xếp thành hàng trước Nhà Văn hóa 25-4.

50 bệ phóng của hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm được xếp hàng trước Nhà văn hóa 25-4 tại Bình Nhưỡng – Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Loại vũ khí này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được quảng bá "tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI)" cùng hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600 mm "kết hợp hoàn hảo giữa độ chính xác và sức hủy diệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật với khả năng bắn nhanh của pháo phản lực".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh hệ thống này "tích hợp công nghệ AI và hệ dẫn đường tổng hợp", đồng thời được thiết kế cho các đòn tấn công "chiến lược", ám chỉ khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn tuyên bố các đối thủ sẽ "vô cùng sợ hãi" và "không có thần linh nào bảo vệ được họ" trước loại vũ khí này.

KCNA cho biết việc triển khai chính thức được đánh dấu bằng việc ông Kim trao "văn bản bàn giao" các bệ phóng cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định đây là loại "vũ khí siêu chính xác cỡ lớn duy nhất trên thế giới", cho rằng nó đã thay đổi hoàn toàn vai trò và khái niệm về pháo binh trong chiến tranh hiện đại.

Ông cũng hé lộ tại Đại hội Đảng sắp tới, Bình Nhưỡng sẽ công bố các kế hoạch và mục tiêu tiếp theo nhằm tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quốc tế tỏ ra hoài nghi về tuyên bố trên của lãnh đạo Triều Tiên.

Chuyên gia Sam Lair tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) nói với NK News rằng việc tích hợp AI vào hệ thống dẫn đường của pháo phản lực 600 mm "khó khả thi" và thuật ngữ "AI" có thể chỉ các hệ thống máy tính hỗ trợ truyền thống.

Chuyên gia cao cấp Ankit Panda tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế thì cho rằng khái niệm AI mà Triều Tiên đề cập có thể liên quan đến quy trình sản xuất, thay vì dẫn đường chiến đấu.

Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định việc triển khai các bệ phóng này sẽ đóng vai trò "răn đe" đối với các đối thủ, đồng thời cảnh báo nếu vũ khí được sử dụng, "hạ tầng quân sự và hệ thống chỉ huy của đối phương sẽ sụp đổ ngay lập tức".

Do tầm bắn ngắn, hệ thống này được cho là chủ yếu nhằm vào Hàn Quốc và lực lượng Mỹ đồn trú tại đây.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm cách biên giới liên Triều chỉ khoảng 50 km tại điểm gần nhất.

Các bệ phóng xuất hiện trong buổi lễ lần này thuộc thiết kế mới với cấu hình 5 ống phóng, từng được sử dụng trong một vụ thử nghiệm hồi tháng trước. Chúng được sản xuất tại Nhà máy 16-3 ở TP Phyongsong, trong khi đạn pháo 600 mm được chế tạo tại Nhà máy Máy kéo Kanggye.

Đây là lần thứ 2 Triều Tiên tổ chức lễ triển khai hệ thống pháo phản lực 600 mm, sau khi từng công bố 30 bệ phóng dạng bánh xích vào cuối năm 2022.

Phía Mỹ định danh loại vũ khí này là KN-25.

Chủ tịch Kim Jong-un dường như đã lái thử một trong những chiếc xe trong buổi lễ. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Kim Jong-un trước đó vào tháng 8-2024 cũng đã giám sát lễ triển khai 250 bệ phóng cho tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11D.

Tổng cộng 3 đợt triển khai gần đây cho thấy Triều Tiên có khoảng 330 bệ phóng, có thể mang tối đa 1.430 tên lửa, phần lớn hướng tới mục tiêu tại Hàn Quốc, dù nhiều khả năng sử dụng đầu đạn thông thường.

Theo ước tính của các chuyên gia quốc tế, Triều Tiên hiện có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo dưới 100 đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố đã tăng mạnh năng lực làm giàu uranium trong những năm gần đây, thậm chí có thể đang xây dựng thêm cơ sở mới.

Đến nay, Triều Tiên chưa từng công bố lễ triển khai công khai đối với các hệ thống tên lửa hạt nhân tầm xa.







