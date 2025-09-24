HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Ép thiếu nữ 16 tuổi uống say rồi chở tới nơi vắng người để hiếp dâm

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi ép thiếu nữ uống say, 2 nam thanh niên chở tới nơi vắng người thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 24-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm trẻ 16 tuổi để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi hiếp dâm là Giàng A Quyết (SN 2007) và Giàng A Yên (SN 2000), cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Bàn nhau ép thiếu nữ uống say rồi chở tới vắng người để hiếp dâm - Ảnh 1.

Hai đối tượng ép cháu N. uống say rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21-9, em N. (16 tuổi, ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên) được Giàng A Quyết và Giàng A Yên rủ đi ăn uống cùng một số người bạn mới quen tại một quán bia ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình ăn uống, Giàng A Quyết và Giàng A Yên đã bàn bạc thống nhất với nhau ép em N. uống say để thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn.

Lợi dụng việc em N. bị say rượu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Giàng A Quyết và Giàng A Yên đã chở em N. đến khu vực núi Rùa, thuộc địa phận khu Sơn Nam, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh - nơi không có người sinh sống, qua lại để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi sự việc diễn ra, chiều tối cùng ngày 21-9, em N. được người dân địa phương phát hiện đưa đến Công an phường Nam Sơn để trình báo sự việc.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

