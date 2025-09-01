Erik ten Hag bị sa thải, một tuần buồn của các cựu HLV Man United

Đội bóng nước Đức dự kiến sẽ có buổi họp nội bộ sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 khép lại để xem xét tương lai chiến lược gia người Hà Lan. Tuy nhiên, đồng loạt Kicker, Sky Sports, Daily Mail và Bild đã thông báo mọi việc diễn ra sớm hơn nhiều.

"Erik ten Hag đã bị Bayer Leverkusen chấm dứt hợp đồng HLV trưởng chỉ sau 3 trận cầm quân" - tờ New York Times bày tỏ.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận: "Quyết định được ban lãnh đạo đưa ra sáng nay (giờ địa phương), Ten Hag đã được thông báo sa thải ngay lập tức".



Trước đó, Ten Hag đã ký hợp đồng 2 năm để thay thế Xabi Alonso, người chuyển sang Real Madrid. Dù ra mắt bằng chiến thắng 4-0 tại Cúp Quốc gia Đức trước Sonnenhof Grossaspach, Leverkusen lại gây thất vọng khi thua Hoffenheim 1-2 khi mở màn mùa giải Bundesliga 2025-2026, và để Werder Bremen gỡ hòa 3-3 dù dẫn 2-1 trong thế hơn người.

Ten Hag bị sa thải sau 3 trận đấu (Ảnh: X)

Thất bại của Ten Hag còn đến từ biến động lớn trong đội hình khi những trụ cột như Florian Wirtz và Jeremie Frimpong sang Liverpool, đội trưởng Granit Xhaka đến Sunderland.

Trước khi đến Đức, Ten Hag ngồi ghế nóng tại Man United và bị sa thải hồi tháng 10-2024 khi đội chỉ đứng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh.

Theo New York Times, Ten Hag không thể kế thừa thành công khí chất của Alonso. Ông thầy người Hà Lan cũng sớm đánh mất niềm tin từ cầu thủ lẫn ban lãnh đạo khiến Leverkusen buộc phải ra quyết định dứt khoát để tránh sa lầy ngay từ đầu mùa giải.

Trước Ten Hag, Besiktas cũng chia tay HLV Ole Solskjaer khi thất bại 0-1 trước Lausanne vào 29-8, bị loại khỏi đấu trường châu Âu với tổng tỉ số 1-2 ở vòng play-off Conference League.

HLV Mourinho cũng ở hoàn cảnh tương tự khi Fenerbahce thua 0-1 Benfica sau hai lượt đấu tại vòng play-off Champions League và mất vé dự vòng bảng cúp châu Âu.



