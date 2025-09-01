Erik ten Hag bị sa thải, một tuần buồn của các cựu HLV Man United

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Erik ten Hag bị sa thải, một tuần buồn của các cựu HLV Man United

Quốc An

(NLĐO) - Chỉ sau 3 trận đấu, Bayer Leverkusen đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Erik ten Hag. Trước đó, HLV Mourinho và Ole Solskjaer cũng rời ghế nóng.

Đội bóng nước Đức dự kiến sẽ có buổi họp nội bộ sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 khép lại để xem xét tương lai chiến lược gia người Hà Lan. Tuy nhiên, đồng loạt Kicker, Sky Sports, Daily MailBild đã thông báo mọi việc diễn ra sớm hơn nhiều.

"Erik ten Hag đã bị Bayer Leverkusen chấm dứt hợp đồng HLV trưởng chỉ sau 3 trận cầm quân" - tờ New York Times bày tỏ.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận: "Quyết định được ban lãnh đạo đưa ra sáng nay (giờ địa phương), Ten Hag đã được thông báo sa thải ngay lập tức".

Trước đó, Ten Hag đã ký hợp đồng 2 năm để thay thế Xabi Alonso, người chuyển sang Real Madrid. Dù ra mắt bằng chiến thắng 4-0 tại Cúp Quốc gia Đức trước Sonnenhof Grossaspach, Leverkusen lại gây thất vọng khi thua Hoffenheim 1-2 khi mở màn mùa giải Bundesliga 2025-2026, và để Werder Bremen gỡ hòa 3-3 dù dẫn 2-1 trong thế hơn người.

Erik ten Hag bị sa thải, một tuần buồn của các cựu HLV Man United- Ảnh 1.

Ten Hag bị sa thải sau 3 trận đấu (Ảnh: X)

Thất bại của Ten Hag còn đến từ biến động lớn trong đội hình khi những trụ cột như Florian Wirtz và Jeremie Frimpong sang Liverpool, đội trưởng Granit Xhaka đến Sunderland.

Trước khi đến Đức, Ten Hag ngồi ghế nóng tại Man United và bị sa thải hồi tháng 10-2024 khi đội chỉ đứng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh.

Theo New York Times, Ten Hag không thể kế thừa thành công khí chất của Alonso. Ông thầy người Hà Lan cũng sớm đánh mất niềm tin từ cầu thủ lẫn ban lãnh đạo khiến Leverkusen buộc phải ra quyết định dứt khoát để tránh sa lầy ngay từ đầu mùa giải.

Trước Ten Hag, Besiktas cũng chia tay HLV Ole Solskjaer khi thất bại 0-1 trước Lausanne vào 29-8, bị loại khỏi đấu trường châu Âu với tổng tỉ số 1-2 ở vòng play-off Conference League.

HLV Mourinho cũng ở hoàn cảnh tương tự khi Fenerbahce thua 0-1 Benfica sau hai lượt đấu tại vòng play-off Champions League và mất vé dự vòng bảng cúp châu Âu.


Tin liên quan

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá kỷ lục

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá kỷ lục

(NLĐO) - Liverpool đã đạt thỏa thuận trị giá 125 triệu bảng với Newcastle để chiêu mộ tiền đạo Alexander Isak trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Mourinho chỉ trích ban lãnh đạo Fenerbahce

(NLĐO) - Trước thềm play-off Champions League với Benfica, HLV Mourinho đã chỉ trích lãnh đạo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ về mục tiêu đội nhắm tới.

HLV Ten Hag bị sa thải, Man United bổ nhiệm Van Nistelrooy tạm quyền

(NLĐO) – Thành tích bết bát của Man United sau 9 vòng đấu đầu tiên của Giải Ngoại hạng Anh khiến ban lãnh đạo CLB không còn kiên nhẫn với HLV Erik ten Hag.

Ten Hag Erik ten Hag Bayer Leverkusen Mourinho HLV Ole Solskjaer Man United cựu HLV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo