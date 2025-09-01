HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá kỷ lục

Đông Linh (theo DM, ESPN)

(NLĐO) - Liverpool đã đạt thỏa thuận trị giá 125 triệu bảng với Newcastle để chiêu mộ tiền đạo Alexander Isak trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Đôi bên hoàn tất đàm phán rất muộn trong đêm 31-8 và chân sút người Thụy Điển Alexander Isak sẽ đến Merseyside trong sáng 1-9 để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng 6 năm với Liverpool. 

Theo báo chí Anh, tổng giá trị thương vụ lên tới 130 triệu bảng, được các ông chủ Saudi Arabia của Newcastle thông qua.

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá kỷ lục- Ảnh 1.

Liverpool cần tiền đạo sau khi Darwin Nunez, Luis Diaz và... Diogo Jota không còn ở sân Anfield

Dù từng nỗ lực giữ Isak, thậm chí cử phái đoàn đến thuyết phục ngay tại nhà riêng của chân sút này nhưng cuối cùng Newcastle buộc phải chấp nhận để anh ra đi. Isak cũng đã khẳng định mong muốn tìm bến đỗ mới và chia tay St. James' Park.

Trước khi đồng ý bán Isak, Newcastle đã hoàn tất thương vụ "thay thế' khi chiêu mộ thành công tiền đạo Nick Woltemade từ Stuttgart với giá 69 triệu bảng – kỷ lục mới của CLB, vượt qua chính hợp đồng Isak ba năm trước (63 triệu bảng). 

Chân sút 23 tuổi trưởng thành từ lò Werder Bremen, ra mắt Bundesliga năm 17 tuổi, mùa trước ghi 17 bàn sau 33 trận cho Stuttgart.

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá kỷ lục- Ảnh 3.

Alexander Isak sẽ là hợp đồng "bom tấn" của Ngoại hạng Anh

Woltemade chưa kịp đăng ký thi đấu ở trận gặp Leeds United nhưng được kỳ vọng sớm trở thành trụ cột hàng công. HLV Eddie Howe khẳng định tân binh người Đức sở hữu kỹ thuật tốt, giàu tiềm năng và phù hợp triết lý tấn công của Newcastle. Woltemade được báo chí Đức đặt cho biệt danh "Messi 2,0 m".

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá kỷ lục- Ảnh 4.

Newcastle chiêu mộ Nick Woltemade thay thế Isak ra đi

Trong khi đó, Liverpool coi Alexander Isak là mảnh ghép quan trọng để tăng cường sức mạnh hàng công. Thương vụ này đưa anh trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Đội đương kim vô địch Premier League cũng đang ráo riết đàm phán để có chữ ký của Marc Guehi trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Crystal Palace từng đòi 40 triệu bảng (đã kèm phụ phí) cho trung vệ người Anh trong khi Liverpool cũng đã kịp gửi lời đề nghị hỏi mua tới 35 triệu bảng.

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá kỷ lục- Ảnh 5.

Marc Guehi muốn rời Palace ở năm cuối hợp đồng

HLV Oliver Glasner khăng khăng cho rằng Crystal Palace phải giữ lại đội trưởng của mình dù Guehi chỉ còn năm cuối hợp đồng: "Marc là một cầu thủ chuyên nghiệp, một trung vệ giỏi, Palace phải giữ anh ở lại đội, một phần vì chính anh rất yêu quý Crystal Palace".

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá kỷ lục- Ảnh 6.

Liverpool sẽ rất đáng gờm với hàng trăm triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng

Mùa hè này, Liverpool được các ông chủ Mỹ "bật đèn xanh" tăng cường lực lượng. Khoản ngân sách lên đến 290 triệu bảng đã được chi ra để đưa về 8 ngôi sao mới, bao gồm Jeremie Frimpong, Ármin Pécsi, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Hugo Ekitike và Giovanni Leoni. 

Nếu Isak và cả Guehi cùng đến sân Anfield trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, tổng kinh phí "The Kop" chi ra sẽ vượt qua mốc kỷ lục 400 triệu bảng rất xa.

Szoboszlai sút phạt siêu đỉnh, Liverpool hạ Arsenal

Szoboszlai sút phạt siêu đỉnh, Liverpool hạ Arsenal

(NLĐO) – Cú sút phạt thành bàn rất đẹp mắt của Dominik Szoboszlai giúp Liverpool hạ gục kình địch Arsenal, độc chiếm ngôi đầu Ngoại hạng sau 3 lượt đấu mở màn.

Gục ngã ở loạt 11 m, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace

(NLĐO) – Hai lần bị dẫn bàn và nỗ lực bắt kịp tỉ số 2-2 trong giờ đấu chính, Crystal Palace đánh bại Liverpool ở loạt đá luân lưu 11 m để giành Siêu cúp Anh.

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10

(NLĐO) - Chỉ 4 phút có mặt trên sân, chân sút tuổi teen Rio Ngumoha đã ghi được bàn quyết định, giúp Liverpool đánh bại chủ nhà Newcastle với tỉ số 3-2.

