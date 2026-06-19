ESport Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương ASIAD 20

Thể thao điện tử (Esport) Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20, trong đó đội tuyển PUBG Mobile được kỳ vọng sẽ giành vé tham dự vòng chung kết diễn ra tại Nhật Bản.



ASIAD 20 là sự kiện trọng điểm của Esports Việt Nam trong năm 2026, đồng thời đánh dấu lần thứ hai liên tiếp thể thao điện tử góp mặt trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao châu Á. Kỳ đại hội năm nay có 11 nội dung tranh huy chương, nhiều nhất trong lịch sử Esports tại ASIAD.

Trong số đó, PUBG Mobile tiếp tục là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Vòng tuyển chọn ASIAD 20 của bộ môn này diễn ra tại TP HCM từ ngày 19 đến 21-6 với sự tham gia của 23 đội tuyển châu Á, quy mô lớn nhất trong các vòng loại Esports của đại hội.

Chủ tịch VIRESA, Đỗ Hùng Việt chia sẻ trong buổi gặp mặt báo chí

Các đội sẽ thi đấu vòng bảng trong hai ngày đầu để chọn ra 12 đội vào vòng chung kết. Sau 6 trận đấu quyết định ngày 21-6, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đến Nhật Bản tranh huy chương. Trước đó, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và chủ nhà Nhật Bản đã có suất tham dự trực tiếp.

Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại gồm ban huấn luyện và 5 vận động viên nòng cốt của Team Flash PUBG Mobile - tập thể thống trị các giải vô địch quốc gia từ năm 2025 và từng giành nhiều thành tích nổi bật ở đấu trường Đông Nam Á.

Dù còn rất trẻ, phần lớn sinh năm 2006-2007, các tuyển thủ đều đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đáng chú ý, tuyển thủ Nguyễn Anh Quân vừa giành HCV nội dung đồng đội PUBG Mobile tại SEA Esports Nations Cup 2026.

Chủ tịch Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA), ông Đỗ Việt Hùng cho biết mục tiêu của Esports Việt Nam tại ASIAD 20 là cải thiện thành tích so với kỳ đại hội trước.

Sau khi lỡ cơ hội giành huy chương ở 4 nội dung tại ASIAD 19, đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm giành ít nhất một huy chương, thậm chí hướng tới huy chương bạc tại kỳ đại hội năm nay.