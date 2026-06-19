ESport Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương ASIAD 20

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

ESport Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương ASIAD 20

Quốc An

(NLĐO) - Thể thao điện tử Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20, tuyển PUBG Mobile được kỳ vọng giành vé tham dự VCK diễn ra tại Nhật Bản.

Thể thao điện tử (Esport) Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20, trong đó đội tuyển PUBG Mobile được kỳ vọng sẽ giành vé tham dự vòng chung kết diễn ra tại Nhật Bản.

ASIAD 20 là sự kiện trọng điểm của Esports Việt Nam trong năm 2026, đồng thời đánh dấu lần thứ hai liên tiếp thể thao điện tử góp mặt trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao châu Á. Kỳ đại hội năm nay có 11 nội dung tranh huy chương, nhiều nhất trong lịch sử Esports tại ASIAD.

Trong số đó, PUBG Mobile tiếp tục là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Vòng tuyển chọn ASIAD 20 của bộ môn này diễn ra tại TP HCM từ ngày 19 đến 21-6 với sự tham gia của 23 đội tuyển châu Á, quy mô lớn nhất trong các vòng loại Esports của đại hội.

ESport Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương ASIAD 20 - Ảnh 1.

Chủ tịch VIRESA, Đỗ Hùng Việt chia sẻ trong buổi gặp mặt báo chí

Các đội sẽ thi đấu vòng bảng trong hai ngày đầu để chọn ra 12 đội vào vòng chung kết. Sau 6 trận đấu quyết định ngày 21-6, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đến Nhật Bản tranh huy chương. Trước đó, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và chủ nhà Nhật Bản đã có suất tham dự trực tiếp.

Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại gồm ban huấn luyện và 5 vận động viên nòng cốt của Team Flash PUBG Mobile - tập thể thống trị các giải vô địch quốc gia từ năm 2025 và từng giành nhiều thành tích nổi bật ở đấu trường Đông Nam Á.

Dù còn rất trẻ, phần lớn sinh năm 2006-2007, các tuyển thủ đều đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đáng chú ý, tuyển thủ Nguyễn Anh Quân vừa giành HCV nội dung đồng đội PUBG Mobile tại SEA Esports Nations Cup 2026.

Chủ tịch Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA), ông Đỗ Việt Hùng cho biết mục tiêu của Esports Việt Nam tại ASIAD 20 là cải thiện thành tích so với kỳ đại hội trước. 

Sau khi lỡ cơ hội giành huy chương ở 4 nội dung tại ASIAD 19, đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm giành ít nhất một huy chương, thậm chí hướng tới huy chương bạc tại kỳ đại hội năm nay.

Tin liên quan

Esport Việt Nam sẽ góp mặt ở giải đấu có quy mô quỹ thưởng đến 45 triệu USD

Esport Việt Nam sẽ góp mặt ở giải đấu có quy mô quỹ thưởng đến 45 triệu USD

(NLĐO) - Theo thông báo mới nhất, tuyển esport Việt Nam đủ điều kiện góp mặt ở Esports Nations Cup (ENC 2026) vào tháng 11, quy mô giải thưởng đến 45 triệu USD.

ESport: CFO đăng quang LCP 2025, TSW viết tiếp lịch sử cho "Liên minh huyền thoại" Việt Nam

(NLĐO) - CTBC Flying Oyster (CFO) đã đánh bại Team Secret Whales (TSW) 3-0 trong trận chung kết tổng để lên ngôi vô địch LCP 2025.

SEA Games 32: "Độc lạ" tuyển eSport Indonesia bỏ cuộc, vẫn đoạt vàng VALORANT và không có HCB

(NLĐO) - Tuyển eSport Indonesia đồng hạng nhất với Singapore dù bỏ cuộc trong trận chung kết VALORANT tại SEA Games 32.

PUBG Mobile ASIAD 20 SEA Esport Nations cup
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo