Esport Việt Nam sẽ góp mặt ở giải đấu có quy mô quỹ thưởng đến 45 triệu USD

Theo chia sẻ của VIRESA, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã nhận công văn của Cục Hợp tác quốc tế thông báo về Công hàm số 241/982/2026 từ Đại sứ quán Ả rập Saudi tại Việt Nam, thông báo Việt Nam đủ điều kiện tham dự giải Esports Nations Cup (ENC 2026) dự kiến tổ chức vào tháng 11-2026 tại thành phố Riyadh, Ả Rập Saudi.

ENC mùa giải đầu tiên sẽ diễn từ ngày 2 đến 29-11-2026, với quy mô giải thưởng lên đến 45 triệu USD (gần 1.185 tỉ đồng).

Trước đó, Esports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố mô hình đại diện đội tuyển quốc gia dành cho ENC 2026, giải đấu esports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia vào tháng 1-2026.

Esports Nations Cup (ENC 2026) vào tháng 11- 2026 có giải thưởng đến 45 triệu USD

Đây là một tín hiệu vui cho esport Việt Nam và người hâm mộ. Việc được tham gia giải đấu này sẽ góp phần giúp esport Việt Nam được nâng tầm từ chuyên môn, truyền thông và quảng bá trên trường quốc tế.

Tại giải đấu này, sự phát triển dài hạn esports sẽ được hỗ trợ theo mô hình tuyển quốc gia, ENC 2026 bao gồm quỹ giải thưởng trị giá 20 triệu USD dành cho các tuyển thủ và ban huấn luyện trong 16 bộ môn thi đấu.

Bên cạnh đó, EWCF sẽ phân bổ 5 triệu USD hỗ trợ các đội cho phép và tạo điều kiện để các tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia ENC, với mức thưởng dựa trên thành tích thi đấu của các tuyển thủ trong giải đấu.

EWCF còn tiếp tục đầu tư 20 triệu USD cho Quỹ Phát triển ENC đã được công bố trước đó, nhằm hỗ trợ các Đối tác Quốc gia chính thức trong hoạt động hậu cần, di chuyển, vận hành, tiếp thị đội tuyển quốc gia, cũng như thúc đẩy phát triển dài hạn cho lộ trình đào tạo đội tuyển.

Quỹ này sẽ hỗ trợ các chương trình tuyển quốc gia thông qua việc chi trả phí đi lại và hậu cần cho việc tham dự ENC, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá và gắn kết người hâm mộ, nhằm nâng cao mức độ nhận diện, sự quan tâm và kết nối dành cho các đội tuyển quốc gia ngoài khuôn khổ giải đấu chính.

ENC sẽ đưa mô hình tuyển quốc gia vào lịch thi đấu esports toàn cầu theo cấu trúc bài bản và định kỳ. Giải đấu này bổ trợ cho Esports World Cup theo mô hình cấp câu lạc bộ, cho phép các tuyển thủ thi đấu dưới màu cờ sắc áo quốc gia và mang đến cho người hâm mộ cơ hội kết nối với esports đỉnh cao với bản sắc dân tộc.