Esport Việt Nam sẽ góp mặt ở giải đấu có quy mô quỹ thưởng đến 45 triệu USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Esport Việt Nam sẽ góp mặt ở giải đấu có quy mô quỹ thưởng đến 45 triệu USD

Quốc An

(NLĐO) - Theo thông báo mới nhất, tuyển esport Việt Nam đủ điều kiện góp mặt ở Esports Nations Cup (ENC 2026) vào tháng 11, quy mô giải thưởng đến 45 triệu USD.

Theo chia sẻ của VIRESA, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã nhận công văn của Cục Hợp tác quốc tế thông báo về Công hàm số 241/982/2026 từ Đại sứ quán Ả rập Saudi tại Việt Nam, thông báo Việt Nam đủ điều kiện tham dự giải Esports Nations Cup (ENC 2026) dự kiến tổ chức vào tháng 11-2026 tại thành phố Riyadh, Ả Rập Saudi.

ENC mùa giải đầu tiên sẽ diễn từ ngày 2 đến 29-11-2026, với quy mô giải thưởng lên đến 45 triệu USD (gần 1.185 tỉ đồng).

Trước đó, Esports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố mô hình đại diện đội tuyển quốc gia dành cho ENC 2026, giải đấu esports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia vào tháng 1-2026.

img

Esports Nations Cup (ENC 2026) vào tháng 11- 2026 có giải thưởng đến 45 triệu USD

Đây là một tín hiệu vui cho esport Việt Nam và người hâm mộ. Việc được tham gia giải đấu này sẽ góp phần giúp esport Việt Nam được nâng tầm từ chuyên môn, truyền thông và quảng bá trên trường quốc tế.

Tại giải đấu này, sự phát triển dài hạn esports sẽ được hỗ trợ theo mô hình tuyển quốc gia, ENC 2026 bao gồm quỹ giải thưởng trị giá 20 triệu USD dành cho các tuyển thủ và ban huấn luyện trong 16 bộ môn thi đấu.

Bên cạnh đó, EWCF sẽ phân bổ 5 triệu USD hỗ trợ các đội cho phép và tạo điều kiện để các tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia ENC, với mức thưởng dựa trên thành tích thi đấu của các tuyển thủ trong giải đấu.

EWCF còn tiếp tục đầu tư 20 triệu USD cho Quỹ Phát triển ENC đã được công bố trước đó, nhằm hỗ trợ các Đối tác Quốc gia chính thức trong hoạt động hậu cần, di chuyển, vận hành, tiếp thị đội tuyển quốc gia, cũng như thúc đẩy phát triển dài hạn cho lộ trình đào tạo đội tuyển.

Quỹ này sẽ hỗ trợ các chương trình tuyển quốc gia thông qua việc chi trả phí đi lại và hậu cần cho việc tham dự ENC, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá và gắn kết người hâm mộ, nhằm nâng cao mức độ nhận diện, sự quan tâm và kết nối dành cho các đội tuyển quốc gia ngoài khuôn khổ giải đấu chính.

img

ENC sẽ đưa mô hình tuyển quốc gia vào lịch thi đấu esports toàn cầu theo cấu trúc bài bản và định kỳ. Giải đấu này bổ trợ cho Esports World Cup theo mô hình cấp câu lạc bộ, cho phép các tuyển thủ thi đấu dưới màu cờ sắc áo quốc gia và mang đến cho người hâm mộ cơ hội kết nối với esports đỉnh cao với bản sắc dân tộc.

Cụ thể, vị trí Quán quân sẽ nhận về 50.000 USD cho mỗi tuyển thủ, bất kể là bộ môn cá nhân hay đồng đội. Vị trí Á quân sẽ nhận về 30.000 USD cho mỗi tuyển thủ và vị trí hạng Ba nhận về 15.000 USD. Đối với các bộ môn đồng đội, tổng mức đãi ngộ sẽ dựa trên quy mô đội hình, nhằm đảm bảo kết quả nhất quán và minh bạch cho các đội tham gia.

ENC 2026 đến hiện tại đã có các tựa game Mobile Legends: Bang Bang & Honor of Kings (Mobile), Dota 2, LMHT (PC), Rainbow Six Siege, Valorant, CS2, PUBG, Apex Legends, EA Sport FC, Rocket League, Trackmania, Fatal Fury, Chess

Tin liên quan

Tuyển thủ Thái Lan trả giá vì gian lận ở trận gặp Việt Nam tại SEA Games 33

Tuyển thủ Thái Lan trả giá vì gian lận ở trận gặp Việt Nam tại SEA Games 33

(NLĐO) - Nữ tuyển thủ Thái Lan có hành vi gian lận ở nội dung Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

Free Fire Awards 2025 – Đêm vinh danh hành trình tự hào Esports

(NLĐO) - Free Fire Awards 2025 không đơn thuần là một buổi lễ trao giải mà còn là đêm gala giàu cảm xúc, tôn vinh những dấu ấn sáng tạo và tinh thần cống hiến.

GAM Esports vô địch VCS, tuyển thủ Levi bật khóc

(NLĐO) - Khép lại VCS mùa hè 2024, GAM Esports một lần nữa khẳng định vị thế thống trị với chiến thắng 3-0 trước Viking Esports để lần thứ 6 liên tiếp đăng quang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo