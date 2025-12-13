HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

EU dùng thủ tục khẩn cấp đối với 210 tỉ euro tài sản Nga

Anh Thư

(NLĐO) - Liên minh châu Âu (EU) đã có quyết định đặc biệt nhằm khiến Hungary và Slovakia không thể phủ quyết việc sử dụng tài sản Nga cho Ukraine.

Theo hãng tin AP, EU hôm 12-12 đã đóng băng vô thời hạn tài sản Nga ở châu Âu để đảm bảo rằng Hungary và Slovakia - các nước thân Moscow - không thể ngăn chặn việc sử dụng khối tài sản này để hỗ trợ Ukraine.

Theo The Guardian, khối tài sản Nga bị đóng băng có tổng giá trị lên đến 210 tỉ euro.

Phán quyết này được EU đưa ra dựa trên một thủ tục đặc biệt dành cho các trường hợp khẩn cấp về kinh tế. Theo đó, EU sẽ phong tỏa khối tài sản này cho đến khi Nga đồng ý chấm dứt xung đột và bồi thường thiệt hại cho Ukraine.

EU dùng thủ tục khẩn cấp đối với 210 tỉ euro tài sản Nga - Ảnh 1.

Cờ EU và cờ Ukraine tung bay trước trụ sở EU ở Brussels vào ngày 24-2-2025, thời điểm tròn 3 năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra - Ảnh: AP

Theo Chủ tịch Hội đồng EU António Costa, quyết định ngày 12-12 là việc hiện thực hóa một cam kết hồi tháng 10 mà EU đã đưa ra đối với Ukraine.

Đây là một bước quan trọng, cho phép các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh tuần tới về cách sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga để bảo lãnh một khoản vay khổng lồ nhằm giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu tài chính và quân sự trong 2 năm tới.

“Bước tiếp theo là đảm bảo nhu cầu tài chính của Ukraine cho giai đoạn 2026–2027” - ông Costa, người sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh vào ngày 18-12, cho biết.

Động thái trên cũng ngăn chặn việc sử dụng các tài sản này trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột mà không có sự đồng thuận từ châu Âu.

Trước đó, kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Mỹ và Nga soạn thảo có đề xuất việc EU giải phóng các tài sản bị đóng băng để Ukraine, Nga và Mỹ sử dụng. Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ phía Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot viết trên X rằng quyết định của EU có nghĩa là “sẽ không ai quyết định thay người châu Âu về việc sử dụng các khoản tiền này”.

