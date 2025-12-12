Mỹ và EU bất đồng về tài sản bị đóng băng khoảng 300 tỉ USD của Nga

Báo Wall Street Journal (WSJ) hôm 10-12 đưa tin Mỹ muốn đầu tư hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây vào kinh doanh, trong khi EU muốn sử dụng nó để tăng cường vũ khí cho Ukraine.

Các nước ủng hộ Kiev ở châu Âu đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Phần lớn tài sản được giữ tại Euroclear (trụ sở ở Bỉ) và phần còn lại ở các quốc gia G7 khác.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Deutschlandfunk

Một cuộc tranh luận gay gắt đã diễn ra giữa các quốc gia phương Tây và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Bà von der Leyen ủng hộ "khoản bồi thường" để trang bị vũ khí cho Kiev bằng cách sử dụng tiền của Nga làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, một số thành viên khối phản đối kịch liệt kế hoạch này, viện dẫn luật pháp quốc tế và nguy cơ cực kỳ cao.

Nga đã cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm tận dụng hoặc huy động tài sản của nước này đều là "hành vi trộm cắp".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuần này tuyên bố Nga sẽ trả đũa bất kỳ hành động tịch thu nào và đã chuẩn bị sẵn phương án đáp trả.

Theo WSJ, Mỹ đã tham gia vào cuộc tranh luận với đề xuất đầu tư số tiền này vào các dự án kinh doanh ở Ukraine, bao gồm một trung tâm dữ liệu lớn được cung cấp năng lượng bởi nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye do Nga kiểm soát. Đề xuất dường như được nêu trong bản lộ trình hòa bình mà Washington đệ trình hồi tháng trước.

Một đề xuất khác của Mỹ được cho là kêu gọi chấm dứt các nỗ lực cô lập Nga, trong đó các công ty Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Nga, từ khai thác đất hiếm đến khoan dầu ở Bắc Cực, đồng thời giúp khôi phục dòng chảy năng lượng của Nga sang Tây Âu bị gián đoạn trong cuộc xung đột.

WSJ cho biết các quan chức châu Âu đã phản đối những đề xuất của Mỹ vì lo ngại chúng sẽ làm ảnh hưởng đến cách thức tài trợ cho Ukraine trong khi giúp Nga củng cố nền kinh tế và quân sự.

Các quốc gia thành viên EU dự kiến ​​đưa ra quyết định vào tuần tới.Trong một diễn biến khác, đài RT hôm 11-12 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã “đẩy lui hoàn toàn” quân đội Ukraine khỏi Seversk - thành phố trọng yếu ở Donbas.

Thông báo được đưa ra bởi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov trong một cuộc họp cấp cao với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình chiến dịch quân sự của Moscow.

Giao tranh giành Seversk đã diễn ra từ năm 2022. Việc kiểm soát thành phố này sẽ giúp lực lượng Nga dễ dàng tiến đến các thành phố Kramatorsk và Slavyansk, những trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine.