Mỹ và EU bất đồng về tài sản bị đóng băng khoảng 300 tỉ USD của Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ và EU bất đồng về tài sản bị đóng băng khoảng 300 tỉ USD của Nga

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Mỹ và Liên mình châu Âu (EU) đưa ra những đề xuất trái chiều về khối tài sản bị đóng băng của Nga.

Báo Wall Street Journal (WSJ) hôm 10-12 đưa tin Mỹ muốn đầu tư hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây vào kinh doanh, trong khi EU muốn sử dụng nó để tăng cường vũ khí cho Ukraine.

Các nước ủng hộ Kiev ở châu Âu đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Phần lớn tài sản được giữ tại Euroclear (trụ sở ở Bỉ) và phần còn lại ở các quốc gia G7 khác.

img

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Deutschlandfunk

Một cuộc tranh luận gay gắt đã diễn ra giữa các quốc gia phương Tây và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. 

Bà von der Leyen ủng hộ "khoản bồi thường" để trang bị vũ khí cho Kiev bằng cách sử dụng tiền của Nga làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, một số thành viên khối phản đối kịch liệt kế hoạch này, viện dẫn luật pháp quốc tế và nguy cơ cực kỳ cao.

Nga đã cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm tận dụng hoặc huy động tài sản của nước này đều là "hành vi trộm cắp".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuần này tuyên bố Nga sẽ trả đũa bất kỳ hành động tịch thu nào và đã chuẩn bị sẵn phương án đáp trả.

Theo WSJ, Mỹ đã tham gia vào cuộc tranh luận với đề xuất đầu tư số tiền này vào các dự án kinh doanh ở Ukraine, bao gồm một trung tâm dữ liệu lớn được cung cấp năng lượng bởi nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye do Nga kiểm soát. Đề xuất dường như được nêu trong bản lộ trình hòa bình mà Washington đệ trình hồi tháng trước.

Một đề xuất khác của Mỹ được cho là kêu gọi chấm dứt các nỗ lực cô lập Nga, trong đó các công ty Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Nga, từ khai thác đất hiếm đến khoan dầu ở Bắc Cực, đồng thời giúp khôi phục dòng chảy năng lượng của Nga sang Tây Âu bị gián đoạn trong cuộc xung đột.

WSJ cho biết các quan chức châu Âu đã phản đối những đề xuất của Mỹ vì lo ngại chúng sẽ làm ảnh hưởng đến cách thức tài trợ cho Ukraine trong khi giúp Nga củng cố nền kinh tế và quân sự.

Các quốc gia thành viên EU dự kiến ​​đưa ra quyết định vào tuần tới.Trong một diễn biến khác, đài RT hôm 11-12 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã “đẩy lui hoàn toàn” quân đội Ukraine khỏi Seversk - thành phố trọng yếu ở Donbas.

Thông báo được đưa ra bởi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov trong một cuộc họp cấp cao với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình chiến dịch quân sự của Moscow.

Giao tranh giành Seversk đã diễn ra từ năm 2022. Việc kiểm soát thành phố này sẽ giúp lực lượng Nga dễ dàng tiến đến các thành phố Kramatorsk và Slavyansk, những trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine.

Tin liên quan

Diễn biến “nóng” liên tiếp tại bán đảo Crimea

Diễn biến “nóng” liên tiếp tại bán đảo Crimea

(NLĐO) - Nhiều tiếng nổ vang lên gần sân bay Hvardiyske trong khi dịch vụ vận tải đường biển ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea ngừng hoạt động.

Ukraine “dội mưa” UAV vào Moscow, nhắm “hạm đội bóng tối” của Nga

(NLĐO) – Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết Ukraine đã phát động đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Moscow của Nga.

Ông Donald Trump cảnh báo phải “thực tế”, cần “câu trả lời” từ Ukraine

(NLĐO) – Châu Âu muốn sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và lãnh đạo Mỹ về đàm phán hòa bình với Nga, song Nhà Trắng cần “câu trả lời” trước khi đồng ý.

Ukraine Liên minh châu Âu xung đột Ukraine tài sản bị đóng băng Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo