Quốc tế

EU ra mắt ứng dụng xác minh độ tuổi

Anh Thư

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố một ứng dụng xác minh độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em trên mạng.

Được thiết kế nhằm đáp ứng các quy định số nghiêm ngặt của EU, ứng dụng này giúp người dùng chứng minh tuổi tác trực tuyến mà không cần chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Khi ứng dụng này được phát hành, người dùng có thể tải về và thiết lập bằng cách xác thực danh tính, như dùng hộ chiếu hoặc căn cước công dân. Sau đó, họ có thể sử dụng ứng dụng để chứng minh mình đủ tuổi khi truy cập các nội dung bị hạn chế mà không cần tiết lộ danh tính.

Theo Ủy ban châu Âu, hệ thống này tương tự các chứng nhận số từng được sử dụng trong đại dịch COVID-19, cho phép người dân xác minh tình trạng tiêm chủng của mình.

EU ra mắt ứng dụng xác minh độ tuổi - Ảnh 1.

Hai học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong lớp học tại một trường học ở Đức Ảnh: AP

Ứng dụng nêu trên được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc thực thi Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU nhằm siết chặt quản lý các nền tảng trực tuyến, trong đó có việc hạn chế truy cập các nội dung khiêu dâm, cờ bạc và dịch vụ liên quan rượu, bia.

Theo đài CNN, động thái của EU diễn ra trong bối cảnh các nền tảng công nghệ đang phải đối mặt áp lực toàn cầu ngày càng tăng về việc bảo vệ giới trẻ tốt hơn trên mạng. Tuy nhiên, một số lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ đã bày tỏ lo ngại về tính khả thi và vấn đề quyền riêng tư, khi việc xác minh độ tuổi có thể đòi hỏi thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng.

Giới chức EU nhấn mạnh các nền tảng trực tuyến có thể dễ dàng dựa vào ứng dụng xác minh độ tuổi của khối nên không còn lý do gì để trì hoãn. Theo họ, châu Âu đã cung cấp một giải pháp miễn phí và dễ sử dụng, có thể bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại và bất hợp pháp trên mạng.


