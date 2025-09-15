HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

EU tài trợ cho 350.000 doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng

X.Mai

Hơn 350.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) khắp châu Âu sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến tài trợ 17,5 tỉ euro của Liên minh châu Âu (EU)

Chương trình này do Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) dẫn đầu và được Ủy ban châu Âu hỗ trợ, mục tiêu là giúp SMEs áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng để giảm hóa đơn tiền điện, tăng khả năng cạnh tranh và bền vững. Sáng kiến được công bố bởi Ủy viên Năng lượng - Nhà ở Dan Jørgensen và Chủ tịch EIB Nadia Calviño tại một hội nghị ở Brussels - Bỉ.

Trong giai đoạn 2025-2027, EIB sẽ tăng gần gấp đôi hỗ trợ tài chính so với hiện tại, sử dụng các công cụ tài chính như vay nợ và vốn cổ phần để thúc đẩy giảm phát thải carbon cho SMEs. Chương trình hướng đến huy động hơn 65 tỉ euro đầu tư vào tiết kiệm năng lượng.

Ông Jørgensen nhấn mạnh SMEs là trung tâm của kinh tế châu Âu nhưng chỉ đầu tư vào hiệu quả năng lượng bằng một nửa so với các công ty lớn. Theo trang Energy - European Commission của EU, sáng kiến này sẽ thu hẹp khoảng cách đầu tư, đơn giản hóa việc tiếp cận tài chính và đẩy nhanh triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, mang lại lợi ích cho kinh tế, môi trường và cộng đồng.

EIB cũng sẽ hỗ trợ các nền tảng đầu tư hợp tác với lĩnh vực tư nhân, nhắm đến các dự án hiệu quả năng lượng của SMEs, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thu hút vốn vào hệ sinh thái năng lượng. Những biện pháp này thể hiện cam kết của EIB và Ủy ban châu Âu trong việc hỗ trợ SMEs chuyển đổi xanh, thúc đẩy cạnh tranh và thực hiện mục tiêu giảm carbon. 

Anh cho vay 50 triệu USD thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh

Anh cho vay 50 triệu USD thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh

(NLĐO)- Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) vừa cam kết cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vay 50 triệu USD.

Đô thị thông minh sử dụng năng lượng hydrogen

Những cư dân đầu tiên chuẩn bị chuyển đến "khu đô thị robot" tại chân núi Phú Sĩ - nơi xe tự lái, trí tuệ nhân tạo và nhà thông minh được tích hợp hoàn hảo.

Làng năng lượng mặt trời ở Ấn Độ

Ấn Độ đang tiến hành những bước đi mạnh mẽ để thúc đẩy năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và đạt mục tiêu tự chủ năng lượng ở nông thôn.

