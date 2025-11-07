Europa League: Aston Villa thắng Maccabi Tel Aviv, kỳ tích bùng nổ ở Villa Park

Chiến thắng của Aston Villa không chỉ giúp đoàn quân của HLV Unai Emery củng cố vị thế ở đấu trường châu Âu, mà còn là cách không thể hoàn hảo hơn để kỷ niệm tròn ba năm ngày nhà cầm quân người Tây Ban Nha nắm quyền tại Villa Park.

Đây là chiến thắng thứ 13 sau 15 lần Aston Villa thi đấu tại "tổ ấm" của mình ở đấu trường châu Âu dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân được mệnh danh "ông vua đấu cúp".

HLV Unai Emery có duyên với các cúp châu Âu

Dù việc cấm cổ động viên Maccabi Tel Aviv tới sân khiến không khí tại Villa Park có phần trầm lắng và thiếu đi sự cuồng nhiệt thường thấy, thế trận trên sân dù vậy vẫn diễn ra căng thẳng. Aston Villa gặp đôi chút khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công áp đặt quen thuộc của mình.

Osher Davida tranh chấp với hậu vệ phía Aston Villa

Giữa hiệp một, tiền đạo Donyell Malen có cơ hội đáng chú ý đầu tiên với một cú sút bị hậu vệ đối phương chạm chân đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, Maccabi Tel Aviv mới là bên tạo ra tình huống khiến người hâm mộ Villa thót tim:

Cú sút chệch hướng của Osher Davida đã khiến thủ thành Emiliano Martínez hoàn toàn đứng chôn chân, may mắn là bóng đã đi ra ngoài khung gỗ.

Thủ môn Emiliano Martínez thi đấu an toàn, giữ nguyên vẹn mành lưới chủ nhà Aston Villa

Trong bối cảnh bế tắc, Morgan Rogers một lần nữa chứng minh vai trò nguồn cảm hứng. Anh thực hiện pha đi bóng lắt léo qua ba cầu thủ Maccabi trước khi bị thủ môn Roei Mashpati cản phá.

Tiếp đó, thủ môn Martínez buộc phải trổ tài cứu thua xuất thần sau pha phối hợp tấn công nhanh của đội khách, ngăn chặn cú dứt điểm hiểm hóc của Dor Peretz.

Dor Peretz sẽ còn tiếc nuối vì các cơ hội trôi qua trước mũi giày

Pha cứu thua đó đã trở thành bước ngoặt. Đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, nỗ lực tấn công của Villa đã được đền đáp.

Từ đường kiến tạo của Rogers, hậu vệ cánh Ian Maatsen tung cú sút từ góc hẹp, đưa bóng chạm mép dưới xà ngang và đi vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho Aston Villa.

Ian Maatsen (22) dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho Aston Villa

Sau giờ nghỉ, Maccabi Tel Aviv nỗ lực tấn công và gây sức ép đáng kể trên phần sân đội chủ nhà. Dor Peretz ngỡ đã có thêm cơ hội tuyệt vời để ghi bàn sau đường chuyền của Hélio Varela, nhưng một lần nữa, "người nhện" Martínez vẫn án ngữ khung thành một cách chắc chắn.

Donyell Malen sút thắng phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà

Đội khách đã phải trả giá nghiệt ngã cho việc bỏ lỡ cơ hội. Phút 58, trung vệ Elad Madmon lúng túng phạm lỗi với Ezri Konsa trong vòng cấm địa, khiến Maccabi Tel Aviv phải nhận quả phạt đền.

Trên chấm 11 mét, Donyell Malen bình tĩnh sút hạ thủ môn Mashpati, nâng tỉ số lên 2-0.

Aston Villa vươn lên trong tốp dẫn đầu Europa League

Với khoảng cách an toàn, HLV Unai Emery đã có những điều chỉnh nhân sự để giữ sức cho các trụ cột trước trận đấu quan trọng tại giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần.

Chiến thắng 2-0 được duy trì đến hết trận, là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của Aston Villa.

Trong khi đó, Maccabi Tel Aviv tiếp tục trải qua một đêm thứ năm u ám, kéo dài chuỗi trận không thắng của họ tại vòng bảng Europa League mùa này khi hòa 1, thua đến 3 sau bốn lượt trận.