Aston Villa lại gieo sầu cho Man City tại sân Villa Park

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Aston Villa lại gieo sầu cho Man City tại sân Villa Park

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Chuỗi 9 trận bất bại của Man City trên mọi đấu trường đã dừng lại khi "The Citizens" thất thủ ở Villa Park với bàn thua duy nhất trước Aston Villa.

Aston Villa tiếp tục chuỗi hồi sinh ngoạn mục khi đánh bại Man City 1-0 tại Villa Park, trở thành đội bóng hiếm hoi trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh thắng bốn trận liên tiếp sau khi mở màn mùa giải với 5 trận không biết thắng.

Thua cách biệt tối thiểu Aston Villa, Man City trắng tay rời Villa Park - Ảnh 1.

Matty Cash ghi bàn duy nhất của trận đấu

Man City, đội đã mở tỉ số ở 10 trận gần nhất, bất ngờ bị dẫn bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút. Từ một pha đá phạt góc của Aston Villa, bóng được chuyền ra mép vòng cấm để Matty Cash loại bỏ Bernardo Silva rồi tung cú sút chân trái sấm sét, khiến thủ thành Gianluigi Donnarumma hoàn toàn bất lực.

Thua cách biệt tối thiểu Aston Villa, Man City trắng tay rời Villa Park - Ảnh 2.

Erling Haaland có những cơ hội ngon ăn nhưng không thể có bàn thắng

Tấn công nhiều với không ít cơ hội được tạo ra nhưng Man City hầu như chẳng thể làm khó hàng thủ chủ nhà. Ngay cả Erling Haaland khi thoát xuống đối mặt thủ thành Emiliano Martínez nhưng cũng không thắng nổi chốt chặn người Argentina trong khung gỗ Aston Villa.

TIN LIÊN QUAN

Niềm vui của đội chủ nhà bị giảm bớt khi Emiliano Buendía phải rời sân vì chấn thương, mở đường cho Jadon Sancho có lần đầu tiên ra sân tại Villa Park ở Premier League. 

Tiền vệ mượn từ Man United nhanh chóng để lại dấu ấn với pha phối hợp tạo cơ hội cho John McGinn dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Thua cách biệt tối thiểu Aston Villa, Man City trắng tay rời Villa Park - Ảnh 3.

Savinho tả xung hữu đột nhưng không thể tạo đột biến

Sang hiệp hai, Man City dồn ép mạnh hơn. Savinho hai lần buộc hàng thủ Villa phải cứu thua ngay trước khung thành, trong khi Guardiola tung liền ba cầu thủ tấn công — Nico González, Nico O'Reilly và Jérémy Doku — nhằm tìm bàn gỡ. Nhưng chính Sancho lại khiến khán giả chủ nhà phấn khích với pha solo táo bạo trong vòng cấm, chỉ bị Donnarumma từ chối ở cả hai cú dứt điểm liên tiếp.

Man City nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với khoảng 52% và tạo ra nhiều cú sút hơn (14 so với 9 của Aston Villa) nhưng số lần dứt điểm trúng đích lại cân bằng (3–3), thể hiện sự vô duyên trong khâu kết thúc của các cầu thủ.

Thua cách biệt tối thiểu Aston Villa, Man City trắng tay rời Villa Park - Ảnh 4.

Phil Foden bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội gỡ hòa

Ở phút bù giờ, Haaland tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa sau tình huống dứt điểm cận thành, song bàn thắng lại bị khước từ vì lỗi việt vị. Villa giữ vững lợi thế mong manh để giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Man City trên sân nhà.

Thua cách biệt tối thiểu Aston Villa, Man City trắng tay rời Villa Park - Ảnh 5.

Aston Villa đang tỏa sàng trở lại sau khởi đầu tệ hại

Thắng lợi giúp Aston Villa vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém chính Man City đang đứng thứ tư đúng 1 điểm. Matty Cash được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" — phần thưởng xứng đáng cho người đã biến "cỗ máy" Man City thành nạn nhân của một cú sút duy nhất nhưng đầy quyết đoán.

Tin liên quan

Haaland lập công, Man City xóa dớp sân khách ở Champions League

Haaland lập công, Man City xóa dớp sân khách ở Champions League

(NLĐO) - Man City chặn đứng chuỗi 5 trận không thắng trên sân khách tại Champions League bằng việc đánh bại "tàu ngầm vàng" Villarreal 2-0 trên đất Tây Ban Nha.

Man City hạ Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Erling Haaland ghi bàn duy nhất của trận đấu trên sân Gtech Community, đưa Man City chen chân vào Top 5 Ngoại hạng Anh kèm theo nhiều kỳ tích.

Haaland lập cú đúp, Man City nhẹ nhàng lên đầu bảng Premier League

(NLĐO) – Hai pha lập công trong vòng 5 phút đầu hiệp hai của Erling Haaland đã mang về trận thắng thứ 5 đồng thời đưa Man City vượt lên dẫn đầu giải Ngoại hạng.

Erling haaland Man City Aston Villa Vòng 9 Ngoại hạng Anh Aston Villa 1-0 Man City Savinho Matty Cash
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo