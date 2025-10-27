Aston Villa lại gieo sầu cho Man City tại sân Villa Park

Aston Villa tiếp tục chuỗi hồi sinh ngoạn mục khi đánh bại Man City 1-0 tại Villa Park, trở thành đội bóng hiếm hoi trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh thắng bốn trận liên tiếp sau khi mở màn mùa giải với 5 trận không biết thắng.



Matty Cash ghi bàn duy nhất của trận đấu

Man City, đội đã mở tỉ số ở 10 trận gần nhất, bất ngờ bị dẫn bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút. Từ một pha đá phạt góc của Aston Villa, bóng được chuyền ra mép vòng cấm để Matty Cash loại bỏ Bernardo Silva rồi tung cú sút chân trái sấm sét, khiến thủ thành Gianluigi Donnarumma hoàn toàn bất lực.

Erling Haaland có những cơ hội ngon ăn nhưng không thể có bàn thắng

Tấn công nhiều với không ít cơ hội được tạo ra nhưng Man City hầu như chẳng thể làm khó hàng thủ chủ nhà. Ngay cả Erling Haaland khi thoát xuống đối mặt thủ thành Emiliano Martínez nhưng cũng không thắng nổi chốt chặn người Argentina trong khung gỗ Aston Villa.

Niềm vui của đội chủ nhà bị giảm bớt khi Emiliano Buendía phải rời sân vì chấn thương, mở đường cho Jadon Sancho có lần đầu tiên ra sân tại Villa Park ở Premier League.

Tiền vệ mượn từ Man United nhanh chóng để lại dấu ấn với pha phối hợp tạo cơ hội cho John McGinn dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Savinho tả xung hữu đột nhưng không thể tạo đột biến

Sang hiệp hai, Man City dồn ép mạnh hơn. Savinho hai lần buộc hàng thủ Villa phải cứu thua ngay trước khung thành, trong khi Guardiola tung liền ba cầu thủ tấn công — Nico González, Nico O'Reilly và Jérémy Doku — nhằm tìm bàn gỡ. Nhưng chính Sancho lại khiến khán giả chủ nhà phấn khích với pha solo táo bạo trong vòng cấm, chỉ bị Donnarumma từ chối ở cả hai cú dứt điểm liên tiếp.

Man City nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với khoảng 52% và tạo ra nhiều cú sút hơn (14 so với 9 của Aston Villa) nhưng số lần dứt điểm trúng đích lại cân bằng (3–3), thể hiện sự vô duyên trong khâu kết thúc của các cầu thủ.

Phil Foden bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội gỡ hòa

Ở phút bù giờ, Haaland tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa sau tình huống dứt điểm cận thành, song bàn thắng lại bị khước từ vì lỗi việt vị. Villa giữ vững lợi thế mong manh để giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Man City trên sân nhà.

Aston Villa đang tỏa sàng trở lại sau khởi đầu tệ hại

Thắng lợi giúp Aston Villa vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém chính Man City đang đứng thứ tư đúng 1 điểm. Matty Cash được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" — phần thưởng xứng đáng cho người đã biến "cỗ máy" Man City thành nạn nhân của một cú sút duy nhất nhưng đầy quyết đoán.