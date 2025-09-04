HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

EVN kiến nghị sớm tính giá điện 2 thành phần

Lê Thúy

(NLĐO) - Để triển khai Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị, EVN kiến nghị sớm tính giá điện 2 thành phần giúp loại bỏ chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện.

Chiều 4-9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

EVN kiến nghị sớm tính giá điện hai thành phần - Ảnh 1.

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nêu rõ Nghị quyết 70 trở thành ngọn đèn soi sáng, dẫn đường cho toàn bộ lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn mới.

"Năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu ASEAN về tổng công suất lắp đặt, với quy mô dự kiến vượt 90.000MW, đồng thời đứng trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, quá trình tổng kết Nghị quyết 55 cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, cần khắc phục" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nói.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nêu ý kiến về việc triển khai Nghị quyết 70.

EVN nói giải pháp đảm bảo thị trường điện minh bạch, công bằng

Theo đó, Tập đoàn đã chủ động giao các Ban chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 70 như: Cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 70, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách.

"Cần sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện" - Tổng giám đốc EVN bày tỏ.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế huy động nguồn điện phù hợp với an ninh năng lượng trong đó ưu tiên các nguồn nền (than, khí) theo đặc thù kỹ thuật vận hành, đồng thời khuyến khích năng lượng tái tạo đầu tư hệ thống lưu trữ, đảm bảo khả năng tham gia thị trường điện minh bạch, công bằng…

Theo ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), trong giai đoạn phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thách thức lớn sẽ tập trung vào giai đoạn 2027-2032 với nguy cơ khó khăn trong cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh Nghị quyết mới chỉ là khởi đầu. Thách thức lớn nhất chính là tổ chức triển khai vào thực tế.

"Đây là giai đoạn khó khăn, gian nan, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần "làm ngay, làm luôn". Không còn khái niệm tiến từng bước, mà ngay từ năm 2025 chúng ta đã phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách" - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Tin liên quan

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu nhượng quyền tủ đổi pin xe điện, cam kết thu nhập 31,5 triệu

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu nhượng quyền tủ đổi pin xe điện, cam kết thu nhập 31,5 triệu

(NLĐO) - Mô hình nhượng quyền tủ đổi pin được xem là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ xe điện VinFast, từ xe máy đến ô tô

Có điện lưới quốc gia, Côn Đảo dừng phát điện diesel giá cao

(NLĐO) - EVN đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Bộ Chính trị: Tăng quyền để khách hàng lựa chọn nhà cung cấp điện

(NLĐO) - Bộ Chính trị yêu cầu tăng quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu.

Bộ Công Thương Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị EVN giá điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam
