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Kinh tế

EVN nói gì về khoản tiền gửi, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 152.000 tỉ đồng ?

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo EVN, số dư tiền gửi hơn 152.000 tỉ đồng cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm rõ một số thông tin trong báo cáo tài chính năm 2025 của công ty mẹ - EVN và báo cáo hợp nhất toàn tập đoàn.

EVN công bố số tiền gửi ngắn hạn 152 . 000 Tỉ đồng trong báo cáo tài chính 2025 - Ảnh 1.

Theo EVN, nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỉ đồng thì mức tiền gửi 152.000 tỉ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ

EVN cho rằng để phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh điện và đảm bảo nhất quán việc phân tích, so sánh phù hợp theo hệ thống số liệu mà EVN đã báo cáo đối với các năm trước đó và trong thời gian vừa qua, cần xem xét, cung cấp các thông tin đánh giá số liệu tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ EVN đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ EVN năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ EVN năm 2025 đạt 39.762 tỉ đồng, số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ EVN còn lỗ 5.611 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của EVN, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 51.881 tỉ đồng, không còn lỗ lũy kế hợp nhất.

Với báo cáo tài chính hợp nhất của EVN, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn là 51.881 tỉ đồng, trong đó phần thuộc Công ty mẹ là 50.511 tỉ đồng. Chỉ tiêu này bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ EVN và lợi nhuận thuộc Công ty mẹ EVN tại các công ty con (các công ty TNHH MTV và các công ty cổ phần mà EVN nắm quyền kiểm soát) tương ứng với tỷ lệ sở hữu của EVN tại các công ty con này, công ty liên kết; do đó số liệu này khác với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ EVN.

Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Về vấn đề số dư tiền gửi có kỳ hạn, EVN thông tin về tổng số tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 152.000 tỉ đồng) là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỉ đồng thì mức tiền gửi 152.000 tỉ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118.000 tỉ đồng), ngoài ra còn phải trả nợ vay đến hạn (hơn 47.000 tỉ đồng).

Điều này cho thấy nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên là rất lớn. Do đó, việc số dư tiền gửi cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên.

Theo EVN, việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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