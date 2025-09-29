EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh sau bão số 10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh sau bão số 10

Hoàng Thạch

(NLĐO)- Bão số 10 đã làm hàng loạt cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ áp bị đứt, hàng nghìn trạm biến áp mất điện.

Sáng 29- 9, ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai phương án huy động lực lượng.

Huy động tối đa nhân lực, phương tiện

Bão số 10 khi vào đất liền tại khu vực Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh, vùng ven bờ chịu gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, đã làm hàng loạt cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ áp bị đứt, hàng nghìn trạm biến áp mất điện. Riêng tại Quảng Trị, thống kê ban đầu ghi nhận hơn 200 cột điện ngã đổ, trong đó khu vực Quảng Trạch và Bố Trạch chịu thiệt hại nặng nề nhất.

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh sau bão số 10- Ảnh 1.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư họp khẩn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão và tăng cường nhân lực, phương tiện hỗ trợ PC Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Ngay từ hôm qua, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh, cùng lực lượng các Ban Kỹ thuật, An toàn đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục sự cố.

Trước yêu cầu cấp điện trở lại sau bão, Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư nhấn mạnh đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, yêu cầu EVNCPC huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hỗ trợ hai Công ty Điện lực Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục nhanh sự cố, sớm khôi phục điện phục vụ nhân dân.

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh sau bão số 10- Ảnh 2.

Đội xung kích PC Đà Nẵng xuất quân ủng hộ PC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Theo quyết định của lãnh đạo EVNCPC, Tổng công ty đã huy động 340 kỹ sư và công nhân từ 7 Công ty Điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) để khẩn trương hỗ trợ khắc phục sự cố sau bão.

Trong đó, Công ty Điện lực Quảng Trị được tăng cường 205 người, gồm: 60 người từ Công ty Điện lực Huế, 50 người từ Đà Nẵng, 30 người từ Quảng Ngãi, 25 người từ Khánh Hòa và 40 người từ CPCCPSC.

Đối với Công ty Điện lực Hà Tĩnh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc), EVNCPC điều động 125 nhân lực, trong đó 40 người từ Công ty Điện lực Đắk Lắk, 50 người từ Gia Lai và 35 người từ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ra hỗ trợ.

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh sau bão số 10- Ảnh 3.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư yêu cầu, bên cạnh lực lượng tại chỗ của Công ty Điện lực Quảng Trị, các đơn vị được điều động phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ và xuất phát ngay trong sáng và đầu giờ

Phấn đấu trong 3 ngày khôi phục toàn bộ lưới điện bị thiệt hại

Mục tiêu là trong ngày nay, Công ty Điện lực Quảng Trị phải cấp điện trở lại cho 90% khách hàng, ưu tiên bệnh viện, cơ quan trọng điểm và khu dân cư thiết yếu; đồng thời phấn đấu trong vòng 3 ngày khôi phục toàn bộ lưới điện bị thiệt hại, bảo đảm đến ngày 2/10.

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh sau bão số 10- Ảnh 4.

Đội xung kích PC Đà Nẵng xuất quân ủng hộ PC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư nhấn mạnh: "Việc khôi phục lưới điện sau bão không chỉ là nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh mà còn là trách nhiệm xã hội của Tổng công ty đối với cộng đồng. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, kỹ sư, lực lượng tham gia hỗ trợ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn, chính quyền địa phương để nhanh chóng xử lý sự cố, cấp điện trở lại vùng tâm bão, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân Quảng Trị và Hà Tĩnh".

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh sau bão số 10- Ảnh 5.

Đội xung kích PC Đà Nẵng xuất quân ủng hộ PC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Tổng giám đốc yêu cầu toàn bộ kỹ sư, công nhân được huy động và lực lượng tại chỗ tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn, giữ vững kỷ luật lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm nhiệm vụ. Tổng giám đốc EVNCPC khẳng định, Tổng công ty sẽ tập trung toàn lực, nỗ lực cao nhất để đưa điện trở lại nhanh nhất cho người dân vùng tâm bão, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia khắc phục.


Tin liên quan

EVNCPC khôi phục cấp điện cho gần 509.000 khách hàng miền Trung sau bão số 10

EVNCPC khôi phục cấp điện cho gần 509.000 khách hàng miền Trung sau bão số 10

(NLĐO)- Bão số 10 khiến 7.456 trạm biến áp (TBA) với gần 739.000 khách hàng ở miền Trung bị mất điện.

EVNCPC lan tỏa văn hóa tiết kiệm điện từ hành động thiết thực

(NLĐO)- Tiết kiệm điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng.

công ty điện lực trạm biến áp Tinh thần trách nhiệm phòng chống thiên tai khắc phục hậu quả Trang thiết bị khắc phục sự cố bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo