Eze gieo sầu "cố nhân" Palace, Arsenal độc chiếm đỉnh bảng

Ở lượt đấu mà ba "đại gia" Liverpool, Chelsea và Man City rủ nhau cùng thất bại, Arsenal không thể vui hơn khi chính họ tìm được chiến thắng trong trận derby London với Crystal Palace. Pha lập công duy nhất phút 39 của Eberechi Eze – người cũ của chính Palace – đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho "Pháo thủ" và nối dài chuỗi trận thắng lên con số 4.



Eberechi Eze ghi bàn duy nhất cho Arsenal ở cuộc tiếp đón Crystal Palace

Hàng thủ Arsenal – vốn mới thủng lưới 3 bàn từ đầu mùa – tiếp tục duy trì sự chắc chắn, hóa giải toàn bộ những pha lên bóng từ phía Crystal Palace. Đây đã là trận giữ sạch lưới thứ năm liên tiếp trên mọi đấu trường của thầy trò Mikel Arteta, đồng thời là chiến thắng thứ bảy trong tám lần đối đầu gần nhất giữa hai đội ở các trận đại chiến London.

Arsenal bay cao, độc chiếm ngôi đỉnh bảng Ngoại hạng

Quan trọng hơn cả, chiến thắng trước Crystal Palace giúp Arsenal duy trì cách biệt 4 điểm với đội nhì bảng Bournemouth, bỏ xa nhóm cạnh tranh chính bao gồm ba đối thủ được nhắc tên lần lượt 6, 7 và 8 điểm. Điều này đồng nghĩa, nếu duy trì được phong độ hiện tại, Arsenal sẽ đứng vững ở ngôi đầu trong "tháng 11 sóng gió", tự tin nghĩ xa đến tận kỳ nghỉ mùa Đông với những kết quả tích cực nhất.

Arsenal đang sở hữu đội hình đồng đều, chất lượng cao

... nhất là hàng phòng ngự quá vững vàng với David Raya trong khung gỗ

Nhìn vào bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 9 vòng đấu, người ta có thể thấy mùa giải 2025-2026 đang diễn ra đầy bất ngờ và đây có thể là cơ hội lớn nhất cho Arsenal trong nhiều năm qua. Chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace có thể chẳng phải "phát kiến" gì lớn lao nhưng điều quan trọng nhất được thể hiện: Arsenal thắng bằng sự ổn định và chắc chắn. Trong khi các "ông lớn" khác đang loạng choạng, Arsenal tiếp tục tiến lên vững vàng.

Không chỉ đứng đầu bảng, Arsenal còn cải thiện đáng kể thành tích so với mùa 2024-2025. Cả bốn chiến thắng gần nhất của họ ở Premier League đều trước những đối thủ từng khiến họ mất điểm mùa trước. Họ giành trọn 12 điểm từ tay Palace, Fulham, West Ham và Newcastle, thay vì chỉ 2.

Arsenal tự tin hướng tới các mục tiêu quan trọng của mùa giải

Với phong độ hiện tại, cùng hàng thủ chắc chắn nhất giải, thật khó để tìm ra đội nào đủ sức ngăn cản họ — nhất là khi các đối thủ lớn đều đang trượt dốc. Lịch thi đấu phía trước cũng ủng hộ thầy trò Arteta: Hai đối thủ tiếp theo chỉ là Burnley và Sunderland.

Arsenal nắm giữ mọi lợi thế ở cuộc đua đường dài

Tuy vậy, các CĐV Arsenal vẫn cần thận trọng. Đây là lần thứ bảy, đội bóng con cưng của họ có từ 22 điểm trở lên sau 9 vòng đầu mùa (thắng 7, hòa 1, thua 1), nhưng trong sáu lần trước đó, họ chỉ vô địch một lần – ở mùa 2003-2004 bất bại lịch sử.