Man City của HLV Pep Guardiola đã tạm vươn lên vị trí số 1 sau chiến thắng sớm ở cuộc đối đầu cùng Everton, buộc Arsenal phải giành trọn 3 điểm ở Tây London nếu muốn đòi lại ngôi đầu bảng.

Fulham dẫu đang trong tình thế khó khăn nhưng vẫn sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà Craven Cottage, chính là điểm tựa tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Marco Silva ở trận derby thủ đô, đương đầu cùng Arsenal hùng mạnh.



Fulham có hiệp đấu đầu tiên khá ấn tượng trước Arsenal

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và gây ra nhiều khó khăn cho "Pháo thủ". Tom Cairney cùng Harry Wilson đều có cơ hội dứt điểm trong 20 phút đầu, trong khi phía Arsenal, cú sút trái phá thành bàn của hậu vệ Riccardo Calafiori lại bị từ chối vì lỗi việt vị.

HLV Mikel Arteta không hài lòng với các học trò

Đội khách thi đấu thiếu sắc bén, hiệu quả rất tệ trong hiệp 1. Thủ môn David Raya nhiều lần phải cứu thua sau các pha dứt điểm của Wilson và Josh King.

Arsenal chỉ thực sự lấy lại thế trận ở cuối hiệp, khi Viktor Gyokeres và Calafiori liên tiếp thử thách thủ thành Bernd Leno, một người cũ của "Pháo thủ". Fulham chịu tổn thất lớn khi trung vệ Joachim Andersen dính chấn thương và phải rời sân ngay trước giờ nghỉ.

Leandro Trossard dứt điểm cận thành, bàn thứ 10 từ tình huống cố định từ đầu mùa

Sau cả hiệp 1 bế tắc, Arsenal thể hiện bản lĩnh của đội bóng đua vô địch. Phút 58, từ pha đá phạt góc của Bukayo Saka, trung vệ Gabriel đánh đầu nối giúp Leandro Trossard băng vào dứt điểm cận thành mở tỉ số.

Đây là bàn thắng thứ 10 của Arsenal đến từ tình huống cố định mùa này – con số cho thấy hiệu quả đáng nể của một chiêu thức tấn công từ đội quân HLV Mikel Arteta.

Bukayo Saka không hài lòng vì quả phạt đền bị hủy bỏ

Khoảnh khắc tranh cãi xảy ra ở phút 72 khi trọng tài Anthony Taylor thổi phạt đền cho Arsenal vì cho rằng Kevin phạm lỗi với Bukayo Saka. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định này bị hủy bỏ.

Trong quãng thời gian còn lại, Arsenal chơi chắc chắn, bảo vệ thành quả và khép lại trận đấu mà Fulham không tung nổi cú sút trúng đích nào.

Arsenal trở lại ngôi đầu bằng chiến thắng tối thiểu ở London

Chiến thắng giúp Arsenal có 19 điểm sau 8 vòng, tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh và nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trên sân khách – chỉ thua 1 trong 18 trận gần nhất.

Fulham rơi xuống vị trí thứ 14 với trận thua thứ ba liên tiếp, chấm dứt mạch hưng phấn tại Craven Cottage.