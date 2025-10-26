HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Arsenal - Crystal Palace: Chờ mưa bàn thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Cú vấp của Liverpool và Chelsea đêm qua càng thúc đẩy Arsenal quyết thắng Crystal Palace trong trận derby London, nơi họ thắng 5 trong 6 trận bất bại,

Soi tỉ số trận Arsenal - Crystal Palace: Cơn mưa bàn thắng ở London - Ảnh 1.

Tiền đạo Arsenal Gabriel Martinelli đi bóng trước hàng thủ Crystal Palace

Arsenal - Crystal Palace diễn ra lúc 21 giờ, ngày 26-10 (giờ Việt Nam). Arsenal sẽ đặt mục tiêu kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 4 tại Ngoại hạng Anh khi đối đầu Crystal Palace.

Arsenal đã tìm lại được nhịp độ thi đấu gần đây, càng đá lại càng hay và chắc chắn HLV Mikel Artet không muốn bỏ qua cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Arsenal không có thêm chấn thương nào, dù tất cả Gabriel Jesus, Noni Madueke, Kai Havertz và Martin Odegaard vẫn đang trong phòng hồi phục.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, Đại bàng đã đứt chuỗi bất bại 18 trận từ vòng 7 khi thua 1-2 trên sân Everton nên nhuệ khí ít nhiều đã suy giảm. Họ cũng gặp phải đủ loại vấn đề ở hàng thủ trong trận hòa kịch tính 3-3 với Bournemouth.

Với phong độ tốt của Arsenal trong tháng 10, khó mà tin rằng đoàn quân của Oliver Glasner có thể giành được điểm trong trận derby London. 

Một cầu thủ đáng chú ý trong đội khách sẽ là Jean-Philippe Mateta, người đã lập hat-trick vào lưới Cherries. Bộ đôi Chadi Riad - Cheick Doucoure vẫn đang trong quá trình điều trị.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều thống nhất ưu thế của Arsenal. Nguyên do là Crystal Palace mùa này đặt tham vọng ở cúp châu Âu, nên các trụ cột không thể có thể lực sung mãn như lúc chỉ chơi 1 trận mỗi tuần.

Dù vậy, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dự đoán tỉ số sít sao 1-0. Trong lúc cựu HLV Harry Redknapp, huyền thoại Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán tỉ số 2-0.

Dự đoán: Arsenal - Crystal Palace 3-1

Đối đầu trực tiếp

23-4-2025

Arsenal

Crystal Palace

2-2

21-12-2024

Crystal Palace

Arsenal

1-5

20-1-2024

Arsenal

Crystal Palace

5-0

21-8-2023

Crystal Palace

Arsenal

0-1

19-3-2023

Arsenal

Crystal Palace

4-1

05-8-2022

Crystal Palace

Arsenal

0-2

04-4-2022

Crystal Palace

Arsenal

3-0

18-10-2021

Arsenal

Crystal Palace

2-2

19-5-2021

Crystal Palace

Arsenal

1-3

14-1-2021

Arsenal

Crystal Palace

0-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

26/10 21:00

[1] Arsenal - Crystal Palace [8]

1.95

0 : 1 1/4

1.925

2.00

2 3/4

1.875

26/10 21:00

[1] Arsenal - Crystal Palace [8]

1.90

0 : 1 1/4

1.975

1.975

2 3/4

1.875

26/10 21:00

[1] Arsenal - Crystal Palace [9]

1.95

0 : 1 1/4

1.95

2.00

2 3/4

1.875

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu, Arsenal chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 95, thua 92. Đến sáng nay đã chuyển thành cho chọn lựa với những biến động không nhiều. Chọn Arsenal vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Arsenal - Crystal Palace: Cơn mưa bàn thắng ở London - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Arsenal - Crystal Palace: Cơn mưa bàn thắng ở London - Ảnh 3.

Chiến thắng cho Arsenal được nhiều người đồng thuận cho dù với một trận cầu chặt chẽ và ít bàn thắng. Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 1-0 và 2-0 với cùng mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.7. Trong lúc 2-1 ăn đến 8, còn 3-0 ăn 9.2. Tỉ số hòa 1-1 cũng được lưu ý với mệnh giá đặt 1 ăn 9.2. Ngược lại, bất cứ kết quả thả thắng nào của Crystal Palacse cũng đều có giá "khủng", như 0-1 ăn 2-0, 1-2 ăn 24, 0-2 ăn đến 53.


Tin liên quan

Soi tỉ số Manchester United – Brighton: Hiểm họa từ Chim mòng biển

Soi tỉ số Manchester United – Brighton: Hiểm họa từ Chim mòng biển

(NLĐO) - Manchester United không thắng nổi Brighton trong 3 lần tiếp đón gần đây ở Old Trafford, nên không ít người dự báo hòa là kết quả lạc quan cho Quỷ đỏ.

Soi tỉ số trận Chelsea – Sunderland: Dập tắt sự hưng phấn của tân binh

(NLĐO) - Chelsea tiếp Sunderland trên sân nhà lúc 21 giờ ngày 25-10 với khí thế hừng hực. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu họ vùi dập "Mèo đen" ở Stamford Bridge

Sunderland thắng sốc Chelsea, lên nhì bảng Giải Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Dẫn bàn sớm nhưng đánh mất dần thế trận, Chelsea nhận thất bại sốc 1-2 trên sân nhà trước tân binh Ngoại hạng Sunderland.

Arsenal Crystal Palace Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo