Tiền đạo Arsenal Gabriel Martinelli đi bóng trước hàng thủ Crystal Palace



Arsenal - Crystal Palace diễn ra lúc 21 giờ, ngày 26-10 (giờ Việt Nam). Arsenal sẽ đặt mục tiêu kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 4 tại Ngoại hạng Anh khi đối đầu Crystal Palace.

Arsenal đã tìm lại được nhịp độ thi đấu gần đây, càng đá lại càng hay và chắc chắn HLV Mikel Artet không muốn bỏ qua cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Arsenal không có thêm chấn thương nào, dù tất cả Gabriel Jesus, Noni Madueke, Kai Havertz và Martin Odegaard vẫn đang trong phòng hồi phục.

Trong khi đó, Đại bàng đã đứt chuỗi bất bại 18 trận từ vòng 7 khi thua 1-2 trên sân Everton nên nhuệ khí ít nhiều đã suy giảm. Họ cũng gặp phải đủ loại vấn đề ở hàng thủ trong trận hòa kịch tính 3-3 với Bournemouth.

Với phong độ tốt của Arsenal trong tháng 10, khó mà tin rằng đoàn quân của Oliver Glasner có thể giành được điểm trong trận derby London.

Một cầu thủ đáng chú ý trong đội khách sẽ là Jean-Philippe Mateta, người đã lập hat-trick vào lưới Cherries. Bộ đôi Chadi Riad - Cheick Doucoure vẫn đang trong quá trình điều trị.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều thống nhất ưu thế của Arsenal. Nguyên do là Crystal Palace mùa này đặt tham vọng ở cúp châu Âu, nên các trụ cột không thể có thể lực sung mãn như lúc chỉ chơi 1 trận mỗi tuần.

Dù vậy, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dự đoán tỉ số sít sao 1-0. Trong lúc cựu HLV Harry Redknapp, huyền thoại Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán tỉ số 2-0.

Dự đoán: Arsenal - Crystal Palace 3-1

Đối đầu trực tiếp

23-4-2025 Arsenal Crystal Palace 2-2 21-12-2024 Crystal Palace Arsenal 1-5 20-1-2024 Arsenal Crystal Palace 5-0 21-8-2023 Crystal Palace Arsenal 0-1 19-3-2023 Arsenal Crystal Palace 4-1 05-8-2022 Crystal Palace Arsenal 0-2 04-4-2022 Crystal Palace Arsenal 3-0 18-10-2021 Arsenal Crystal Palace 2-2 19-5-2021 Crystal Palace Arsenal 1-3 14-1-2021 Arsenal Crystal Palace 0-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 26/10 21:00 [1] Arsenal - Crystal Palace [8] 1.95 0 : 1 1/4 1.925 2.00 2 3/4 1.875

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu, Arsenal chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 95, thua 92. Đến sáng nay đã chuyển thành cho chọn lựa với những biến động không nhiều. Chọn Arsenal vẫn an toàn hơn.

Chiến thắng cho Arsenal được nhiều người đồng thuận cho dù với một trận cầu chặt chẽ và ít bàn thắng. Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 1-0 và 2-0 với cùng mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.7. Trong lúc 2-1 ăn đến 8, còn 3-0 ăn 9.2. Tỉ số hòa 1-1 cũng được lưu ý với mệnh giá đặt 1 ăn 9.2. Ngược lại, bất cứ kết quả thả thắng nào của Crystal Palacse cũng đều có giá "khủng", như 0-1 ăn 2-0, 1-2 ăn 24, 0-2 ăn đến 53.



