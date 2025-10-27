HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

FAM bổ nhiệm một cựu Chánh án điều tra vụ bê bối nhập tịch

Quốc An

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa bổ nhiệm một cựu Chánh án làm Chủ tịch Ủy ban độc lập điều tra vụ bê bối của 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt.

Theo FAM, quyết định này được đưa ra nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quá trình điều tra. Trước đó, Phó Chủ tịch FAM Datuk Sivasundaram khẳng định ủy ban sẽ không có bất kỳ quan chức nào của FAM tham gia để tránh xung đột lợi ích.

Do đó, ông Tun Md Raus, người từng giữ chức Chánh án Tòa án tối cao Malaysia từ năm 2017 được đánh giá có bề dày kinh nghiệm pháp lý và tư pháp, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống tòa án Malaysia đã được bầu làm chủ tịch Uỷ ban độc lập.

FAM kỳ vọng vị cựu Chánh án này cùng các thành viên do chính ông lựa chọn sẽ thực hiện điều tra kỹ lưỡng, chuyên nghiệp , báo cáo kết quả trong thời gian sớm nhất.

img

FAM bổ nhiệm cựu Chánh an Malaysia làm Chủ tịch Uỷ ban độc lập để điều tra về bê bối 7 cầu thủ nhập tịch

Trước đó, FAM từng giải thích rằng vụ bê bối này xuất phát từ "lỗi hành chính" khi đánh máy , và thay đổi thành việc một nhân viên vô tình tải lên tài liệu của đại diện cầu thủ thay vì bản sao chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) cấp. Tuy nhiên, FIFA không chấp nhận lý do này và đã ban hành án phạt nặng.

Cụ thể, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ , trong khi bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người .

Hiện FAM đã nộp đơn kháng cáo chính thức lên FIFA , với quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 30-10-2025.

Trong thời gian chờ kết quả, Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman, người trực tiếp giám sát quá trình đăng ký cầu thủ cũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cho cuộc điều tra của Ủy ban độc lập.

Malaysia nhập tịch vụ bê bối FAM FIFA
    Thông báo