HLV Malaysia than thở khi “xui rủi” lọt bảng tử thần với tuyển nữ Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Malaysia than thở khi “xui rủi” lọt bảng tử thần với tuyển nữ Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm SEA Games 33 khiến HLV Joel Cornelli của tuyển nữ Malaysia không khỏi lo lắng khi đội của ông rơi vào bảng “tử thần” với Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm hôm 19-10, bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Singapore, trong khi bảng B có Việt Nam, Myanmar, Philippines và Malaysia. Bảng B được đánh giá khốc liệt nhất ở nội dung bóng đá nữ SEA Games năm nay.

HLV Joel Cornelli nhận định sự phân chia “chưa thực sự cân bằng” khi cả ba đối thủ của Malaysia đều nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực.

“Việt Nam đang xếp hạng 37 thế giới, Myanmar 39 và Philippines 56. Trong khi đó, ở bảng A, ngoài Thái Lan ra, các đội như Campuchia, Indonesia và Singapore đều ở thứ hạng thấp hơn đáng kể. Rõ ràng, sự phân bổ này chưa thực sự cân bằng” ông chia sẻ trên Harimau Malaya .

HLV Malaysia than “xui” khi vào bảng tử thần với tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Dù vậy, chiến lược gia người Brazil vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho biết đội sẽ tập trung hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao tinh thần thi đấu và tự tin hướng tới mục tiêu giành vé vào bán kết. Malaysia dự kiến có hai trận giao hữu với tuyển nữ Hồng Kông (Trung Quốc) để chuẩn bị cho SEA Games.

Dưới thời HLV Cornelli, bóng đá nữ Malaysia đang trong giai đoạn tái thiết, chú trọng đào tạo trẻ và nâng tầm giải quốc nội. Dù bị xếp vào bảng “nặng ký”, đội bóng này vẫn được kỳ vọng sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu cao, khiến bảng B trở thành tâm điểm của SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, toàn bộ các trận bóng đá nữ sẽ diễn ra ở sân Chonburi (Thái Lan) theo thể thức truyền thống thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

Tại giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam hiện là thế lực số 1 khu vực với 8 HCV, trong khi Thái Lan có 5 lần đăng quang.


Tin liên quan

Việt Nam lại chung bảng với Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33 - 2025

Việt Nam lại chung bảng với Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33 - 2025

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 trưa 19-10 đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào

LĐBĐ Malaysia đình chỉ Tổng Thư ký vì bê bối nhập tịch cầu thủ

(NLĐO) - Liên quan tới bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định, LĐBĐ Malaysia mới đây đã quyết định đình chỉ Tổng Thư ký Datuk Noor Azman Rahman.

Malaysia bị lừa trong vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ?

(NLĐO) - Truyền thông Malaysia nghi ngờ người tạo nên vụ bê bối nhập tịch của LĐBĐ FAM là một tay cò bí ẩn, không phải lỗi đánh máy hay nhầm hồ sơ.

nữ Việt Nam Malaysia SEA Games
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo