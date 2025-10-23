HLV Malaysia than thở khi “xui rủi” lọt bảng tử thần với tuyển nữ Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm hôm 19-10, bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Singapore, trong khi bảng B có Việt Nam, Myanmar, Philippines và Malaysia. Bảng B được đánh giá khốc liệt nhất ở nội dung bóng đá nữ SEA Games năm nay.

HLV Joel Cornelli nhận định sự phân chia “chưa thực sự cân bằng” khi cả ba đối thủ của Malaysia đều nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực.

“Việt Nam đang xếp hạng 37 thế giới, Myanmar 39 và Philippines 56. Trong khi đó, ở bảng A, ngoài Thái Lan ra, các đội như Campuchia, Indonesia và Singapore đều ở thứ hạng thấp hơn đáng kể. Rõ ràng, sự phân bổ này chưa thực sự cân bằng” ông chia sẻ trên Harimau Malaya .

Dù vậy, chiến lược gia người Brazil vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho biết đội sẽ tập trung hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao tinh thần thi đấu và tự tin hướng tới mục tiêu giành vé vào bán kết. Malaysia dự kiến có hai trận giao hữu với tuyển nữ Hồng Kông (Trung Quốc) để chuẩn bị cho SEA Games.

Dưới thời HLV Cornelli, bóng đá nữ Malaysia đang trong giai đoạn tái thiết, chú trọng đào tạo trẻ và nâng tầm giải quốc nội. Dù bị xếp vào bảng “nặng ký”, đội bóng này vẫn được kỳ vọng sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu cao, khiến bảng B trở thành tâm điểm của SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, toàn bộ các trận bóng đá nữ sẽ diễn ra ở sân Chonburi (Thái Lan) theo thể thức truyền thống thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

Tại giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam hiện là thế lực số 1 khu vực với 8 HCV, trong khi Thái Lan có 5 lần đăng quang.



