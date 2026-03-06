FAM thất vọng phán quyết của CAS về việc nhập tịch "lậu"

Trong trưa 6-3, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức lên tiếng sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) công bố phán quyết liên quan đến các đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ nhập tịch.

Trên trang chủ, FAM xác nhận đã nhận được văn bản từ CAS và cho biết đơn kháng cáo của tổ chức này đã bị bác bỏ. Trong khi đó, đơn kháng cáo của nhóm cầu thủ được xem xét, với một số điều chỉnh về hình phạt, nhưng họ vẫn phải chịu án cấm thi đấu thêm 8 tháng. Đặc biệt, FAM bày tỏ sự thất vọng về phán quyết của CAS.

FAM nhấn mạnh kết quả của vụ việc là điều “đáng thất vọng”: "Quyết định này là điều rất đáng thất vọng, đặc biệt đối với các cầu thủ. Họ không tham gia vào các quy trình hành chính và cũng không có hiểu biết về những vấn đề liên quan đến quản lý. Các cầu thủ nói trên là công dân Malaysia, đã được trao quốc tịch theo các quy định của pháp luật Malaysia".

FAM cho biết đang chờ bản giải trình chi tiết về cơ sở pháp lý của phán quyết trước khi đưa ra những đánh giá đầy đủ hơn.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia bày tỏ quan điểm rằng mức án mà CAS đưa ra là khá nghiêm khắc so với các tiền lệ trước đây. FAM khẳng định dù tôn trọng thẩm quyền của CAS, tổ chức này cho rằng các hình phạt có phần không tương xứng khi đặt trong bối cảnh các vụ việc tương tự từng xảy ra.

"Đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ. Trong khi đó, đơn kháng cáo của các cầu thủ được chấp nhận một phần, với việc hình phạt được điều chỉnh, tuy nhiên họ vẫn bị cấm thi đấu thêm tám tháng. Lý do đầy đủ cho phán quyết này vẫn chưa được công bố và mọi bình luận chi tiết về nội dung quyết định sẽ chỉ được đưa ra sau khi toàn bộ phán quyết được xem xét.

FAM tôn trọng thẩm quyền của CAS, tuy nhiên cho rằng các hình phạt được áp đặt có vẻ không tương xứng, đặc biệt khi so sánh với những án phạt trong các vụ việc tương tự từng được CAS xét xử. FAM sẽ đánh giá thêm vấn đề này sau khi nhận được đầy đủ nội dung phán quyết" - Thông báo của FAM.

Bên cạnh đó, FAM cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác giám sát trong suốt quá trình tố tụng.

Liên đoàn này cho biết các cuộc điều tra của cơ quan chức năng Malaysia và FIFA vẫn đang tiếp tục, đồng thời cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền.



