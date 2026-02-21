HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Huyền thoại Malaysia yêu cầu FAM công khai các diễn biến vụ nhập tịch “lậu”

Quốc An

(NLĐO) - Trước hạn ra phán quyết của CAS, huyền thoại Malaysia yêu cầu FAM cập nhật các thông tin về vụ nhập tịch “lậu”.

"Vì sao Harimau Malaya phải trốn tránh người hâm mộ và truyền thông? Tại sao? CĐV chán nản vì các bạn không cung cấp bất cứ thông tin gì” - huyền thoại bóng đá Datuk Jamal Nasir kêu gọi ban quản lý Đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia sớm lên tiếng về tình hình đội tuyển trước trận vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam, thay vì giữ im lặng.

Tuyển Malaysia đang vướng vào tranh cãi liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch "lậu", những người đang kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về cáo buộc làm giả giấy tờ để thi đấu cho Malaysia.

Huyền thoại Malaysia - Ảnh 1.

Bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado trước đó bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng. Tuy nhiên, CAS đã tạm hoãn án phạt trong khi chờ xét xử kháng cáo vào ngày 26-2.

Dù vậy, huyền thoại Malaysia, Jamal cho rằng các cuộc điều tra đang diễn ra không nên làm tê liệt đội bóng hay che mờ sự chuẩn bị của toàn đội. Ông chỉ trích việc thiếu cập nhật khiến CĐV chán nản, đồng thời nhấn mạnh đội tuyển còn nhiều cầu thủ khác xứng đáng được quan tâm.

“Bóng đá thuộc về người hâm mộ. Hãy minh bạch và giữ kết nối, vì Harimau Malaya lớn hơn câu chuyện của bảy cầu thủ” - ông nói.

Huyền thoại Malaysia - Ảnh 2.

Dù vậy, trước trận đấu lượt về sắp diễn ra, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John tiết lộ trước truyền thông Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khi gửi đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chủ yếu xin giảm hoặc gỡ án cho 7 cầu thủ, thay vì tìm cách lật ngược toàn bộ kết luận sai phạm.

Qua đó, tuyển Malaysia gần như sẽ bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi với Việt Nam.

Cầu thủ nhập tịch "lậu" của tuyển Malaysia không được ra sân đấu Việt Nam

Cầu thủ nhập tịch “lậu” của tuyển Malaysia không được ra sân đấu Việt Nam

(NLĐO) - AFC cho biết 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” sẽ không được khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia dù đã được phép thi đấu trở lại ở cấp CLB từ cuối tháng 1.

AFC tiết lộ Việt Nam là bên khiếu nại Malaysia lên FIFA

(NLĐO) - Truyền thông Malaysia cho biết đơn khiếu nại nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" là từ Việt Nam, theo bật mí của AFC.

Chủ tịch Paralympic Malaysia tranh cử ghế chủ tịch FAM sau bê bối nhập tịch “lậu”

(NLĐO) - Truyền thông Malaysia mới đây đã chia sẻ việc Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia tuyên bố sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo cao nhất của FAM giữa bê bối.

