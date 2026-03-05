AFC ra thông báo về phán quyết của CAS về Malaysia

Số phận của bóng đá Malaysia tại các giải đấu châu Á hiện nằm trong tay LĐBĐ châu Á (AFC) sau khi Court of Arbitration for Sport (CAS) từ chối kháng cáo, và điều chỉnh một phần các án phạt liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch "lậu".

Trước phán quyết của CAS, AFC xác nhận đã ghi nhận phán quyết của CAS và sẽ chuyển vụ việc đến cơ quan kỷ luật của mình để xem xét thêm. Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết liên đoàn tiếp nhận các kết luận của CAS và sẽ nhanh chóng nghiên cứu hồ sơ trước khi đưa ra bước tiếp theo liên quan đến tư cách của Malaysia ở vòng loại.

"AFC đã lưu ý về quyết định được CAS ban hành ngày 5-3 liên quan đến Football Association of Malaysia (FAM) và một số cầu thủ về việc vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA.Từ đây, vụ việc sẽ được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC" - AFC thông báo.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, cho biết liên đoàn đã chấp nhận phán quyết của CAS và sẽ nhanh chóng nghiên cứu vụ việc

AFC cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không bình luận về các cuộc điều tra hoặc quy trình sắp tới. "AFC không bình luận về các cuộc điều tra hoặc các thủ tục đang được Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC tiến hành.

Phản hồi này đồng nghĩa việc hệ quả cuối cùng đối với quyền tham dự các giải đấu của tuyển Malaysia tại AFC, bao gồm vòng loại AFC Asian Cup 2027 sẽ phụ thuộc vào kết quả xem xét kỷ luật sắp tới.

Diễn biến mới nhất xuất hiện sau khi CAS ra phán quyết giữ nguyên một phần kháng cáo của bảy cầu thủ bị kỷ luật do sử dụng giấy tờ giả liên quan đến điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.