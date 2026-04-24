Fan Indonesia mỉa mai U17 Malaysia, CĐV nước nhà động viên



Bước vào chung kết, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động, sớm gây sức ép trước Malaysia. Phút 6, Sỹ Bách dứt điểm dội cột, trước khi Quý Vương mở tỉ số từ phạt góc ở phút 11. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Dương nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo của Nguyễn Lực (45+4’).

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục áp đảo. Phút 55, Trí Dũng bứt tốc rồi kiến tạo để Văn Dương hoàn tất cú đúp. U17 Malaysia bế tắc, nhiều lần phạm lỗi. Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng 3-0, vô địch thuyết phục.

Ngay sau thất bại của Malaysia, một số CĐV Indonesia đã mỉa mai đối thủ: “Malaysia thắng Indonesia U17 hôm đó cũng chỉ là may mắn. Vào chung kết thì bị Việt Nam áp đảo. Indonesia vẫn tốt hơn, còn có thể cầm hòa 0-0. Malaysia không xứng đáng vào chung kết, thi đấu yếu kém” - Một CĐV Indonesia bày tỏ

Trong khi đó, NHM Malaysia thì tỏ ra khích lệ đội tuyển trẻ này: “Đội Malaysia đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian ngắn, từ thua 0-4 lên 3-0. Cố lên"; “Một thành tích đáng tự hào cho đội hình trẻ nhất (U16) trong giải U17 AFF, vì ban đầu không ai kỳ vọng đội vào chung kết. Lúc đầu còn bị nhiều người chê cười, nhưng khi vào chung kết thì tự nhiên có nhiều người ủng hộ"; “Đội hình này hướng tới SEA Games 2027",...

Bên cạnh đó, nhiều CĐV Malaysia cũng bày tỏ sự nể phục trước U17 Việt Nam.

Một người nhận xét đội tuyển trẻ Việt Nam chơi đẳng cấp, kiểm soát bóng chắc khiến đối thủ chỉ biết đuổi theo. Một số thừa nhận cầu thủ Malaysia phải liên tục phạm lỗi, thậm chí có pha nguy hiểm vì không theo kịp.

Khép lại hành trình ấn tượng tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào thử thách lớn hơn tại VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi.