Thể thao

HLV Malaysia tin sẽ "phục thù" được U17 VIệt Nam khi tái đấu ở chung kết

Quốc An

(NLĐO) - HLV U17 Malaysia tin tinh thần thi đấu kiên cường của lứa cầu thủ trẻ là “vũ khí” quan trọng đánh bại U17 Việt Nam ở chung kết Giải U17 Đông Nam Á.

HLV trưởng Shukor Adan kỳ vọng các học trò sẽ thể hiện đúng bản lĩnh, dù từng nhận thất bại nặng nề 0-4 trước chính đối thủ, U17 Việt Nam ở trận ra quân vòng bảng.

“Điều đáng ghi nhận nhất là cách các cầu thủ đứng dậy sau thất bại ở trận đầu tiên. Họ không bỏ cuộc, luôn giữ được sự tập trung, đặc biệt là trong khâu phòng ngự, dù phải đối mặt với những trận đấu rất khó khăn,” ông chia sẻ.

Sau cú vấp trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia đã có màn trở lại ấn tượng với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trước Indonesia, Timor Leste và Lào để giành vé vào chung kết. HLV Shukor thừa nhận đội bóng từng chịu nhiều áp lực và chỉ trích sau trận thua mở màn, nhưng ông coi đó là cơ hội để các cầu thủ trẻ học hỏi và trưởng thành.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ còn rất trẻ, thậm chí thuộc lứa U15. Lại rơi vào bảng đấu khó với Việt Nam và Indonesia, hai đội rất mạnh. Vì vậy, điều quan trọng là phải giúp các em cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần để trở lại đúng hướng,” ông nói thêm.

Những điều chỉnh đó nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Malaysia đánh bại Indonesia, qua đó hồi sinh hy vọng và tiến một mạch tới trận chung kết.

“Với nhiều cầu thủ, trận gặp Việt Nam là lần đầu tiên họ thi đấu ở sân chơi quốc tế, nên đó là bài học quý giá. Tôi thực sự trân trọng cách họ thể hiện bản lĩnh khi gặp Indonesia. Toàn đội, từ cầu thủ đến ban huấn luyện, đều xứng đáng được ghi nhận", ông Shukor nhấn mạnh.

Theo truyền thông Malaysia, phong độ đang lên cao và sự tự tin được củng cố, U17 Malaysia được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu quả cảm để hướng tới mục tiêu tạo nên lịch sử ở trận chung kết.

Với Malaysia, họ từng hai lần vô địch giải U17 Đông Nam Á vào các năm 2013 và 2019. Ở lần đăng quang gần nhất, họ đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết diễn ra tại Chonburi (Thái Lan).

Trong lịch sử giải đấu, Việt Nam là một trong ba đội có số lần vô địch nhiều nhất (3 lần), cùng Thái Lan và Úc.

Clip: Xem U17 Việt Nam ngược dòng trước U17 Úc, để vào chung kết Đông Nam Á

(NLĐO) - U17 Việt Nam có màn ngược dòng trước U17 Úc với tỉ số 2-1 trong trận bán kết tối 22-4.

Bí quyết giúp U17 Việt Nam hạ U17 Úc

(NLĐO) - Một trận bán kết giàu tính đối kháng đã khép lại với phần thắng thuộc về U17 Việt Nam tối 22-4

Hạ U17 Úc 2-1, U17 Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á

(NLĐO) - U17 Việt Nam giành vé vào chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026, khi vượt qua thử thách lớn nhất từ đầu giải là U17 Úc trong trận bán kết tối 22-4.

