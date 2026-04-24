U17 Việt Nam trước cơ hội lịch sử

Đá bại Úc 2-1 ở bán kết, U17 Việt Nam giành vé vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 rất thuyết phục.

Bài kiểm tra hoàn toàn khác

19 giờ 30 phút hôm nay, 24-4, U17 Việt Nam sẽ gặp lại U17 Malaysia ở trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026. Đây sẽ là một bài kiểm tra hoàn toàn khác, nơi bản lĩnh phải đi xa hơn ký ức chiến thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Nếu thắng trận này, U17 Việt Nam sẽ lên ngôi vương Đông Nam Á lần thứ 4, vượt lên trên cả Úc và Thái Lan - mỗi quốc gia đều có 3 lần vô địch.

Trở lại với trận bán kết trên sân Gelora Delta ngày 22-4, U17 Việt Nam đã trải qua kịch bản mà bất kỳ đội trẻ nào cũng dễ đánh mất mình: thủng lưới sớm, bị đẩy vào trạng thái rượt đuổi và đối diện áp lực tâm lý. Cú sút của Luke Becvinovski không chỉ là bàn thua đầu tiên của Việt Nam tại giải mà còn là một phép thử. Điều đáng chú ý là cách các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện sau đó: không hoảng loạn, không vội vàng, cũng không bị cảm xúc cuốn đi vì trọng tài từ chối cho hưởng phạt đền sau khi kiểm tra VAR.

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 (Ảnh: VFF)

Đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn giữ nguyên cấu trúc, tiếp tục khai thác khoảng trống giữa hai tuyến của Úc, kiên trì với những pha xuống biên và chờ đợi thời điểm. Rồi bàn gỡ đã đến, không phải từ sự ngẫu nhiên mà từ niềm tin vào năng lực cùng cách chơi đã được chuẩn bị trước.

Bàn thắng quyết định sau đó, từ một tình huống cố định được dàn xếp kỹ lưỡng, cho thấy U17 Việt Nam là một đội bóng không chỉ chơi bằng cảm hứng, mà bằng hệ thống và được chuẩn bị rất kỹ. Truyền thông khu vực nhìn vào trận đấu này không chỉ như một cuộc lội ngược dòng. Họ nhìn thấy một điều khác: sự trưởng thành.

Các đánh giá từ Indonesia hay Malaysia đều có chung điểm nhấn: U17 Việt Nam không đánh mất nhịp độ, không mất kiểm soát cảm xúc và duy trì cường độ chơi bóng trong suốt trận. Điều này không dễ ở cấp độ U17, nơi nhiều đội có thể chơi hay khi thuận lợi nhưng chỉ số ít giữ được cấu trúc cùng sự bình tĩnh khi rơi vào bất lợi.

Cửa vô địch rộng mở

Trong bối cảnh đội Thái Lan bị loại sớm, U17 Úc đã trở thành cựu vương, cánh cửa vô địch dường như đang rộng mở cho U17 Việt Nam, song thách thức cũng lớn hơn cho các chàng trai "17 bẻ gãy sừng trâu".

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam dễ dàng tạo cơn mưa bàn thắng 4-0 trước U17 Malaysia. Một chiến thắng đủ lớn để tạo ra cảm giác vượt trội. Nhưng bóng đá thường không vận hành theo ký ức.

Lịch sử từng chứng kiến những cú đảo chiều, điển hình như trận chung kết World Cup 1954, nơi đội tuyển quốc gia Tây Đức lật ngược tình thế trước đội tuyển Hungary. Tây Đức từng thua Hungary 3-8 ở vòng bảng, thế mà họ đã thắng lại 3-2 trong trận chung kết để lần đầu tiên vô địch thế giới.

Không trực tiếp như Tây Đức 1954 nhưng đừng quên tại World Cup 2022, Argentina tuy thua Ả Rập Saudi ở vòng bảng song cuối cùng, họ mới là những nhà vô địch thế giới. Điều đó cho thấy trận chung kết luôn là một trạng thái hoàn toàn khác. Hơn nữa, ở cấp độ khu vực hay trẻ, kịch bản này còn xảy ra thường xuyên hơn, vì khoảng cách trình độ không quá lớn và yếu tố tâm lý biến động mạnh.

Do đó, Malaysia của trận chung kết sẽ không còn là Malaysia của trận thua U17 Việt Nam 0-4. Họ bước vào trận chung kết với động lực trả món nợ, sự hưng phấn từ chiến thắng thuyết phục ở bán kết trước Lào, đội đã loại đội Thái Lan. Trên hết là một tâm thế sẵn sàng phá vỡ mọi dự đoán - tâm thế của đội bị đánh giá thấp hơn và không có gì để mất.

Nếu U17 Việt Nam đại diện cho sự ổn định và bản lĩnh thì U17 Malaysia mang hình ảnh của một tập thể trẻ, giàu năng lượng, không ngại va chạm. Sự đối lập đó có thể khiến trận chung kết trở nên khó lường hơn mọi con số thống kê.

Nếu vượt qua, đó sẽ không chỉ là một danh hiệu, mà là cột mốc cho thấy một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam không chỉ chạm tới giới hạn mà còn bắt đầu vượt qua chính mình.

U17 Việt Nam từng 3 lần vô địch vào các năm 2006, 2010, 2017; đồng dẫn đầu lịch sử giải U17 Đông Nam Á cùng Thái Lan và Úc. Nếu thắng Malaysia, U17 Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 khu vực với 4 danh hiệu vô địch.



