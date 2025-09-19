HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

FED chuyển trọng tâm từ lạm phát sang việc làm

Hoàng Phương

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17-9 đã giảm 0,25 điểm % lãi suất cơ bản giữa lúc lo ngại gia tăng về sức khỏe của thị trường lao động.

Đây là lần đầu tiên FED hạ lãi suất cơ bản kể từ tháng 12-2024, đưa con số này xuống còn 4%-4,25%. Trước đó, FED đã giữ nguyên lãi suất để đánh giá tác động của chính sách thuế quan, siết nhập cư và một số biện pháp khác của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với lạm phát và nền kinh tế.

Tuy nhiên, FED gần đây đã chuyển trọng tâm từ lạm phát - vốn vẫn cao hơn so với mục tiêu 2% - sang vấn đề việc làm khi tốc độ tuyển dụng gần như chững lại và tỉ lệ thất nghiệp gia tăng. Việc hạ lãi suất nói trên giúp giảm chi phí vay mua nhà, xe hoặc vốn kinh doanh, từ đó khuyến khích tiêu dùng và đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng cơ hội việc làm tại Mỹ.

"Chính những rủi ro đối với thị trường lao động mới là yếu tố then chốt trong quyết định này" - Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh tại cuộc họp báo sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) khép lại cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày 16 và 17-9. Tuy nhiên, ông Powell không phát tín hiệu về một chu kỳ cắt giảm nhanh chóng, khiến một số nhà đầu tư không khỏi thất vọng.

FED chuyển trọng tâm từ lạm phát sang việc làm - Ảnh 1.

Khung cảnh Sàn Giao dịch chứng khoán New York khi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được công bố hôm 17-9 Ảnh: AP

Theo dự báo công bố cùng ngày, FED dự kiến giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm nay, nhưng chỉ 1 lần vào năm 2026. Trước thềm cuộc họp, giới đầu tư Phố Wall kỳ vọng có tới 5 lần cắt giảm trong phần còn lại của năm nay và năm tới.

Ngoài ra, ông Powell lưu ý rằng FOMC đang chia rẽ mạnh về việc nên cắt giảm lãi suất một hay hai lần nữa trong năm nay. Trong số 19 thành viên của FOMC, 7 người phản đối cắt giảm thêm lãi suất, 2 người ủng hộ giảm thêm một lần và 10 người muốn ít nhất hai lần từ giờ đến cuối năm nay. Theo chủ tịch FED, sự khác biệt này phản ánh triển vọng kinh tế bất định. "Giờ đây không có con đường nào là hoàn toàn an toàn" - ông Powell nhấn mạnh.

Một số chuyên gia nhận định cả ông Powell lẫn FED muốn thận trọng hơn, tránh đưa ra cam kết rõ ràng, dựa vào dữ liệu kinh tế để đưa quyết định và để ngỏ mọi khả năng trong chính sách sắp tới. Đây là bước đi dễ hiểu khi FED đang phải đối mặt với môi trường kinh tế đầy thách thức.

Trong khi thị trường lao động yếu đi, lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn mức 2,7% trong tháng 7 và cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%. Ngoài ra, tính độc lập của FED đang chịu thử thách sau khi Tổng thống Donald Trump thường xuyên chỉ trích ông Powell và cơ quan này không cắt lãi suất nhanh và mạnh mẽ hơn. Nhà lãnh đạo này cho rằng FED nên giảm lãi suất 3 điểm %

Với động thái cắt giảm lãi suất, FED có hướng đi khác biệt so với các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất khi lạm phát tại khu vực đã hạ nhiệt và nền kinh tế mới chỉ chịu tác động hạn chế từ thuế quan của Mỹ. Ngân hàng trung ương Anh được dự báo có bước đi tương tự trong ngày 19-9 khi lạm phát vẫn ở mức 3,8%.

Nữ thống đốc FED bị Tổng thống Donald Trump "sa thải" quyết không để yên

Nữ thống đốc FED bị Tổng thống Donald Trump "sa thải" quyết không để yên

(NLĐO) - Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) Lisa Cook sẽ đệ đơn kiện để ngăn Tổng thống Donald Trump sa thải bà.

Giá vàng và cú hích từ FED

Giá vàng thế giới hôm 2-9 có thời điểm tăng lên mức 3.578,40 USD/ounce, vượt qua kỷ lục trước đó là 3.509,90 USD/ounce hồi tháng 4.

FED trước áp lực báo cáo việc làm ảm đạm

Dữ liệu việc làm yếu kém có thể thúc đẩy giới chức Cục Dự trữ Liên bang (FED) cân nhắc giảm lãi suất đến 0,5 điểm % ngay trong tháng này

