Quốc tế

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED

Xuân Mai

(NLĐO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17-9 quyết định giảm lãi suất và báo hiệu sẽ có thêm hai đợt cắt giảm nữa trong năm nay.

Với tỉ lệ bỏ phiếu 11-1, ít bất đồng hơn dự đoán của Phố Wall, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã giảm lãi suất 0,25 điểm%, xuống khoảng 4%-4,25%. 

Thống đốc mới được bổ nhiệm Stephen Miran là người duy nhất phản đối mức cắt giảm 0,25 điểm% và ủng hộ cắt giảm 0,5 điểm%.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED- Ảnh 1.

Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Washington - Mỹ. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC một lần nữa mô tả hoạt động kinh tế "giảm tốc" nhưng nói thêm tăng trưởng việc làm đã chậm lại và lưu ý rằng lạm phát đã tăng và vẫn ở mức cao. Tăng trưởng việc làm thấp hơn và lạm phát cao hơn đang mâu thuẫn với mục tiêu kép của FED là ổn định giá cả và việc làm đầy đủ.

Theo đài CNBC, tuyên bố của FED cho rằng sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế vẫn còn cao.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED. Chủ tịch FED Jerome Powell gọi việc cắt giảm lãi suất là "quản lý rủi ro" thay vì nhằm hỗ trợ nền kinh tế suy yếu. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng biến động, giảm ở các kỳ hạn ngắn nhưng tăng ở các kỳ hạn khác. 

Trước đó, ông Donald Trump cho rằng lãi suất thấp là cần thiết để hỗ trợ thị trường nhà ở đang trì trệ và giảm chi phí tài chính cho nợ chính phủ. Tuy nhiên, ông Powell nói rằng không có "sự ủng hộ rộng rãi" cho việc cắt giảm lãi suất 0,5 điểm%.

Tại cuộc họp báo sau quyết định hạ lãi suất, ông Powell nhấn mạnh nỗi lo về thị trường lao động: "Sự chậm lại đáng kể trong cả cung và cầu lao động là bất thường trong bối cảnh thị trường lao động kém sôi động và có phần yếu đi".

Ông Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất đưa chính sách tiền tệ về vị trí "trung lập hơn" so với mô tả trước đây là "hạn chế vừa phải". 

Cùng với quyết định lãi suất, các quan chức dự báo có thêm hai lần cắt giảm trước cuối năm.

Họ cũng dự báo chỉ có một lần cắt giảm trong năm 2026, ít hơn so với kỳ vọng thị trường là 3 lần. Đến năm 2027, sẽ có thêm một lần cắt giảm khi lãi suất tiến gần mức 3%.

FED trước áp lực báo cáo việc làm ảm đạm

FED trước áp lực báo cáo việc làm ảm đạm

Dữ liệu việc làm yếu kém có thể thúc đẩy giới chức Cục Dự trữ Liên bang (FED) cân nhắc giảm lãi suất đến 0,5 điểm % ngay trong tháng này

Giá vàng và cú hích từ FED

Giá vàng thế giới hôm 2-9 có thời điểm tăng lên mức 3.578,40 USD/ounce, vượt qua kỷ lục trước đó là 3.509,90 USD/ounce hồi tháng 4.

Nữ thống đốc FED bị Tổng thống Donald Trump "sa thải" quyết không để yên

(NLĐO) - Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) Lisa Cook sẽ đệ đơn kiện để ngăn Tổng thống Donald Trump sa thải bà.

FED hạ lãi suất việc làm Donald Trump lạm phát
