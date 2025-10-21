HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Federer là "GOAT" của quần vợt... khi cựu sao top 15 nhờ ChatGPT lựa chọn

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Tranh cãi về "GOAT" xung quanh Big 3 vẫn chưa thể chấm dứt và cựu tay vợt 15 thế giới mới đây đã nhờ Chat GPT phân định.

Cuộc thảo luận về "tay vợt vĩ đại nhất mọi thời" - GOAT - trong quần vợt nam thường xoay quanh ba cái tên: Federer, Nadal và Djokovic .... vẫn chưa có hồi kết.

Federer từng có danh hiệu Grand Slam làm chuẩn mực, thì Djokovic hiện có 24 danh hiệu và Nadal có 22 danh hiệu. Cả hai đều đã vượt qua kỷ lục của tay vợt Thuỵ Sĩ và có nhiều tuần ở vị trí số 1. Chỉ riêng các con số dường như có lợi cho Djokovic và Nadal khi so sánh thuần túy về mặt thống kê.

Dù bị Novak Djokovic và Rafael Nadal vượt qua về số danh hiệu Grand Slam, Roger Federer vẫn được cựu tay vợt Juan Ignacio Chela xem là GOAT, dựa trên cả cảm xúc lẫn "ý kiến" từ ChatGPT.

img

Cựu tay vợt số 15 thế giới, Chela nhờ ChatGPT phân định "goat" giữa Big 3

Chela, cựu số 15 thế giới và ba lần vào tứ kết Grand Slam, từng 6 lần đối đầu Federer nhưng chỉ thắng một set. Ông kể lại: "Anh ấy khiến tôi không thể đứng vững trên sân. Từ cú giao bóng, bỏ nhỏ đến cú thuận tay, mọi thứ của Federer đều hoàn hảo".

Theo Chela, dù thống kê nghiêng về Djokovic (24 Grand Slam, giữ số 1 thế giới lâu nhất) và Nadal (22 Grand Slam), Federer vẫn là biểu tượng của sự thanh thoát, kỹ thuật và đẳng cấp hiếm có.

"Nếu bạn hỏi ChatGPT hãy tạo ra một tay vợt hoàn hảo, nó sẽ tạo ra Roger Federer" - Marca trích phát biểu của Chela.

Federer giải nghệ năm 2022 với 20 Grand Slam và kỷ lục về số tuần đứng đầu ATP (hiện thuộc về Djokovic).

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của huyền thoại Thụy Sĩ, theo Chela không nằm ở con số mà ở vẻ đẹp và cảm xúc mà anh mang lại cho quần vợt.

