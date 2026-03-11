HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

FIFA khẳng định Iran vẫn có thể dự World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - Sau nhiều đồn đoán, Chủ tịch FIFA khẳng định tuyển Iran vẫn được chào đón khi tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cho biết đội tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự FIFA World Cup 2026. Điều này được ông công bố sau khi trao đổi trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về công tác giải đấu.

Infantino cho biết trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump khẳng định Iran "tất nhiên vẫn được chào đón" tham dự giải đấu. Người đứng đầu FIFA cũng nhấn mạnh World Cup là sự kiện có khả năng kết nối các quốc gia, ngay cả trong bối cảnh thế giới đang có nhiều bất ổn.

"Chúng tôi đã nói về tình hình ở Iran và việc họ giành quyền dự World Cup 2026. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhấn mạnh tuyển Iran tất nhiên vẫn được chào đón tham dự giải đấu tại Mỹ", Infantino cho biết.

FIFA khẳng định Iran vẫn có thể dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo lịch thi đấu, ba trận vòng bảng của Iran gặp Belgium, New Zealand và Egypt đều diễn ra trên lãnh thổ Mỹ.

Trước đó, khu vực Trung Đông trở nên căng thẳng sau cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28-2 khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Tình hình sau đó tiếp tục leo thang khi Iran tiến hành các cuộc đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái trong khu vực.

FIFA World Cup 2026 dự kiến khởi tranh ngày 11-6, đồng tổ chức tại United States, Canada và Mexico.

Xe chở tuyển nữ Iran bị NHM chặn khi rời khách sạn, sau vụ 5 người xin tị nạn ở Úc

Xe chở tuyển nữ Iran bị NHM chặn khi rời khách sạn, sau vụ 5 người xin tị nạn ở Úc

(NLĐO) - Các thành viên của tuyển nữ Iran đã rời nơi lưu trú tại Gold Coast, trong bối cảnh 5 cầu thủ của đội đã tách khỏi đoàn và xin tị nạn tại Úc.

Clip: Philippines hạ Iran, cạnh tranh vị trí thứ 3 tốt nhất với Việt Nam

(NLĐO) - Philippines đã mở toang cánh cửa vào tứ kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 khi đánh bại nữ Iran 2-0 ở lượt đấu cuối bảng A, diễn ra chiều 8-3.

Tranh luận quanh suất dự World Cup của Iran

Tấm vé dự World Cup 2026 của Iran đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khi chiến sự tại Trung Đông ngày càng căng thẳng.

