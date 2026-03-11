FIFA khẳng định Iran vẫn có thể dự World Cup 2026

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cho biết đội tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự FIFA World Cup 2026. Điều này được ông công bố sau khi trao đổi trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về công tác giải đấu.



Infantino cho biết trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump khẳng định Iran "tất nhiên vẫn được chào đón" tham dự giải đấu. Người đứng đầu FIFA cũng nhấn mạnh World Cup là sự kiện có khả năng kết nối các quốc gia, ngay cả trong bối cảnh thế giới đang có nhiều bất ổn.

"Chúng tôi đã nói về tình hình ở Iran và việc họ giành quyền dự World Cup 2026. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhấn mạnh tuyển Iran tất nhiên vẫn được chào đón tham dự giải đấu tại Mỹ", Infantino cho biết.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo lịch thi đấu, ba trận vòng bảng của Iran gặp Belgium, New Zealand và Egypt đều diễn ra trên lãnh thổ Mỹ.



Trước đó, khu vực Trung Đông trở nên căng thẳng sau cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28-2 khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Tình hình sau đó tiếp tục leo thang khi Iran tiến hành các cuộc đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái trong khu vực.

FIFA World Cup 2026 dự kiến khởi tranh ngày 11-6, đồng tổ chức tại United States, Canada và Mexico.