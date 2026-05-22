"Goals kid - sân chơi bóng đá mùa hè 2026" trong nhà sách Nguyễn Huệ

FAHASA giới thiệu dòng sản phẩm LEGO® chủ đề FIFA World Cup 2026 - dòng sản phẩm Hot được phát hành cùng lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay tại thị trường Việt Nam, Công ty Việt Tinh Anh cùng hệ thống Nhà sách Fahasa là những đơn vị đang phân phối dòng sản phẩm này.

FAHASA cũng chính thức tổ chức chương trình "Goals kid - sân chơi bóng đá mùa hè 2026" - không gian trải nghiệm chủ đề FIFA World Cup 2026 tại Nhà sách Nguyễn Huệ.

Chương trình mang đến chuỗi hoạt động kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, trò chơi tương tác và các hoạt động giải trí dành cho trẻ em, gia đình cùng người hâm mộ bóng đá.

Chương trình khai mạc vào ngày 22-5 tại Nhà sách Nguyễn Huệ (TPHCM). Đây là một trong những hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty FAHASA với chủ đề "50 năm FAHASA - Phục vụ cộng đồng, lan tỏa tri thức" - đồng thời tiếp tục định hướng đưa nhà sách trở thành không gian trải nghiệm văn hóa và giải trí hiện đại dành cho nhiều đối tượng khách hàng.

Không gian của "Goals Kid - Sân chơi bóng đá mùa hè 2026" tại Nhà sách Nguyễn Huệ ngày khai trương

Được triển khai tại khu vực tầng trệt Nhà sách Nguyễn Huệ từ ngày 22-5 đến ngày 1- 6, không gian chương trình "Goals Kid - Sân chơi bóng đá mùa hè 2026" được thiết kế lấy cảm hứng từ không khí sôi động của FIFA World Cup 2026 mang đến sân chơi trải nghiệm mùa hè dành cho các em nhỏ và gia đình thông qua chuỗi hoạt động vận động, tương tác và khám phá sản phẩm.

Không gian chương trình được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm gồm: Khu vực chụp hình check-in tại "Bục Vinh Quang FIFA World Cup 2026" - nổi bật với mô hình Cúp Vô Địch LEGO® tỷ lệ 1:1. Khu trải nghiệm trò chơi với hoạt động "Sút bóng ghi bàn" - thử thách vận động nhẹ và các trò chơi bóng đá tương tác.

Khu trải nghiệm Football Spinner Champion Games với các hoạt động nhập vai cầu thủ bóng đá. Khu điều khiển Robot đá bóng VECTO từ xa. Khu trưng bày và tham quan Bộ sưu tập "Thẻ cầu thủ FIFA World Cup PANINI" phiên bản mới nhất. Khu giới thiệu các dòng sản phẩm chủ đề FIFA World Cup 2026 dành cho trẻ em và người hâm mộ bóng đá.

Dòng sản phẩm LEGO® chủ đề "FIFA World Cup 2026" tại FAHASA

Bên cạnh chương trình "Goals Kid - Sân chơi bóng đá mùa hè 2026" chủ đề FIFA World Cup World Cup 2026, FAHASA tiếp tục mở rộng các hoạt động trải nghiệm tại nhà sách, kết hợp giữa sách, sản phẩm văn hóa, đồ chơi giáo dục và các hoạt động tương tác thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và trải nghiệm ngày càng đa dạng của khách hàng hiện nay.