Giải trí

Phạm Duy Khánh được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng

Thùy Trang

(NLĐO) - Trưởng BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 - Phạm Duy Khánh vừa được bổ nhiệm chức vụ mới.

Phạm Duy Khánh là ai?

Mới đây, tại sự kiện Đại hội đại biểu của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng, đạo diễn Phạm Duy Khánh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2029 và nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhờ những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.

Đạo diễn Phạm Duy Khánh gửi lời cảm ơn tới UBND TP Hải Phòng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng và Thành đoàn Hải Phòng vì đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Bên cạnh đó, anh cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua ở các lĩnh vực tình nguyện, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và an sinh xã hội.

Anh cho biết: "Tôi xem đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn với cộng đồng thanh niên và lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật mà mình đang theo đuổi. Tôi sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa, kết nối các hoạt động dành cho thanh niên với văn hóa, du lịch và các sân chơi tích cực cho giới trẻ".

Phạm Duy Khánh là gương mặt quen thuộc nhiều năm qua với vai trò nhà tổ chức sự kiện, đạo diễn chương trình và người đứng sau nhiều sân chơi dành cho giới trẻ.

Anh hiện giữ vai trò Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ Hải Phòng trực thuộc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm TP Hải Phòng. Đây được xem là một trong những câu lạc bộ quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người mẫu, ca sĩ và các gương mặt hoạt động nghệ thuật tại thành phố cảng.

Phạm Duy Khánh còn được biết đến là Tổng Giám đốc FIVE6 Entertainment - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đào tạo người mẫu và tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. FIVE6 Entertainment hiện đang nắm giữ nhiều bản quyền các cuộc thi nhan sắc quốc tế và quốc gia như Miss Earth, Miss & Mister Supranational, Miss Globe, Miss Tourism World…

Phạm Duy Khánh - ông trùm hoa hậu mới

Đầu năm 2025, FIVE6 Entertainment chính thức tiếp nhận quyền điều hành và tổ chức Miss Earth Vietnam cùng Miss & Mister Supranational Vietnam. Anh Phạm Duy Khánh cũng trở thành Giám đốc quốc gia của các đấu trường sắc đẹp này.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của FIVE6 Entertainment là việc cử người đẹp Trịnh Mỹ Anh đến Miss Earth 2025 và mang về danh hiệu cao từ cuộc thi Miss Earth Water. Thành tích này được xem là bước tiến đáng kể của đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 mà Phạm Duy Khánh là trưởng ban tổ chức (đang diễn ra) cũng đang để lại nhiều ấn tượng khi không chỉ là cuộc thi nhan sắc mà còn hướng đến quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh địa phương.

Chung kết cuộc thi sẽ tổ chức tại TP Cần Thơ vào tối 23-5.

Phạm Duy Khánh chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ TP Hải Phòng là ai?

(NLĐO) - Đạo diễn - nhà sản xuất Phạm Duy Khánh được bổ nhiệm vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ Nghệ sĩ TP Hải Phòng.

