Thái Công "biến mất" khỏi mạng xã hội

NTK nội thất Thái Công

Trang mạng xã hội nhiều người theo dõi gần như không còn hiển thị các bài viết cũ, trong khi kênh TikTok THÁI CÔNG TV cũng biến mất hoàn toàn. Động thái đột ngột này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có chuyện gì xảy ra với nhà thiết kế vốn nổi tiếng bởi phong cách sống xa hoa và những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước sự chú ý của dư luận, Thái Công đã chính thức lên tiếng, cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc ông muốn “cai nghiện” mạng xã hội sau thời gian dài bị cuốn vào thế giới online. Theo chia sẻ của nhà thiết kế sinh năm 1972, ông từng dành quá nhiều thời gian cho Facebook mỗi ngày, từ đọc bình luận, xem stories đến kiểm tra lượt xem và tương tác.

“Cứ cầm điện thoại lên với ý định chỉ vài phút thôi, nhưng rồi lại mất hàng giờ mà không hề nhận ra. Tôi đã dành quá nhiều năng lượng cho thế giới online” - Thái Công bộc bạch.

Ông thừa nhận việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành một thói quen khó bỏ, đến mức mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên là mở điện thoại và trước khi ngủ vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình.

Để thay đổi, Thái Công quyết định bật chế độ giới hạn hiển thị các bài viết cũ trên Facebook. Điều này đồng nghĩa chỉ những người nằm trong danh sách bạn bè - khoảng 4.200 tài khoản - mới có thể tiếp cận phần lớn nội dung trước đây. Khoảng 300.000 người theo dõi còn lại chỉ nhìn thấy một số thông tin công khai cơ bản.

Vô hiệu hóa kênh TikTok

Bên cạnh đó, ông cũng vô hiệu hóa kênh TikTok THÁI CÔNG TV với hơn 2 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, fanpage công ty THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN vẫn tiếp tục hoạt động do ê-kíp truyền thông quản lý. Kênh YouTube của ông cũng duy trì đăng tải các nội dung liên quan đến nội thất, kiến trúc và phong cách sống.

“Nếu trong thời gian tới, các bạn thấy tôi ít chia sẻ hơn thì cũng đừng ngạc nhiên. Không phải vì buồn hay có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là Facebook đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và không còn mang lại nhiều cảm hứng như trước nữa” - ông cho biết thêm.

Quách Thái Công là nhà thiết kế nội thất có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Việt Nam nhiều năm qua. Bên cạnh lượng người hâm mộ đông đảo, ông cũng thường xuyên trở thành tâm điểm tranh luận bởi các quan điểm sống, phong cách thiết kế và lối thể hiện cá tính mạnh.

Năm 2025, Thái Công gây chú ý khi mở gian hàng nội thất cao cấp trên TikTok Shop, kinh doanh nhiều sản phẩm có giá từ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng. Trước đó, hồi đầu tháng 4, ông từng lên tiếng phản bác những nghi vấn “mua giải” sau khi được đề cử danh hiệu “Nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng 2026”. Thái Công cho rằng việc liên tục bị đặt câu hỏi theo hướng tiêu cực phản ánh tâm lý hoài nghi trước thành công của người khác.

Theo ông, ban tổ chức tại Malaysia đã gửi thư mời tham dự lễ trao giải, đồng thời tài trợ vé máy bay hạng thương gia cùng thời gian lưu trú tại khách sạn 5 sao. Nhà thiết kế xem đây là sự ghi nhận cho hành trình nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nội thất và phong cách sống.