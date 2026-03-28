FLC Hạ Long thua kiện, phải trả căn hộ cùng tiền tỉ thuê cho nhiều khách hàng

TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử "Vụ án tranh chấp hợp đồng thuê và quản lý tài sản" giữa nguyên đơn là 4 người ở nước ngoài và bị đơn là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long. Trong vụ án, Công ty CP Tập đoàn FLC được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Dự án FLC GrandHotel HaLong của tập đoàn FLC. Ảnh: FLC.

Theo đơn khởi kiện, vào năm 2018, bà Đỗ Thu Hương (ở Hàn Quốc), ông Lim Tian Yi (ở Singapore), bà Nguyễn Phương Linh (ở Pháp) có mua căn hộ tại dự án Grand Hotel Ha Long của Tập đoàn FLC. Nguyên đơn thứ 4 là bà Phạm Thị Giang (ở Australia), mua căn hộ tại Grand Hotel Ha Long vào năm 2019.

Sau khi mua xong, cả 4 nguyên đơn đều ký Hợp đồng thuê và quản lý tài sản (là căn hộ) với FLC Hạ Long để được hưởng giá thuê nhưng phải bàn giao căn hộ của họ cho FLC Hạ Long kinh doanh.

Các nguyên đơn cho rằng trong quá trình thực hiện hợp đồng, FLC Hạ Long vi phạm nghĩa vụ, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của bên cho thuê.

Thứ nhất, từ thời điểm ký kết Hợp đồng thuê và quản lý tài sản, FLC Hạ Long liên tục vi phạm thời hạn tạm ứng/thanh toán giá thuê, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lãi chậm thanh toán theo thỏa thuận mà còn tự ý miễn trừ việc thanh toán tiền thuê.

Thứ hai, FLC Hạ Long quy định một số điều khoản bất lợi, tăng trách nhiệm cho người có tài sản cho thuê. Ví dụ, doanh nghiệp này đưa vào hợp đồng: "Bên A (khách mua căn hộ) cam kết không khiếu nại, khởi kiện Bên B (tức FLC Hạ Long) tại cơ quan có thẩm quyền hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba về các thắc mắc đó khi chưa có ý kiến giải đáp của Bên B".

Theo các nguyên đơn, FLC Hạ Long vi phạm quy định của pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của họ nên đề nghị tòa án buộc doanh nghiệp này phải trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận. Do đó, họ cũng đề nghị tòa tuyên các hợp đồng giữa họ với FLC Hạ Long vô hiệu để họ được nhận lại căn hộ.

Bị đơn là FLC Hạ Long trình bày sau khi ký hợp đồng thuê lại căn hộ, doanh nghiệp từng trả tiền cho các nguyên đơn. Tuy nhiên, đến năm 2021 doanh thu sụt giảm nghiêm trọng do COVID-19 trong khi vẫn phải duy trì các chi phí, vay và lãi để vận hành hệ thống nên chưa thể thanh toán tiền thuê cho khách hàng.

Đến năm 2022, các lãnh đạo của Tập đoàn FLC vi phạm pháp luật (ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm lừa đảo). Việc này khiến ngân hàng đồng loạt dừng giải ngân những khoản vay đã được phê duyệt và dừng cấp mới các hạn mức/khoản vay cho hệ thống FLC nên các hoạt động đầu tư, kinh doanh bị đình trệ.

Đối với các yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, FLC Hạ Long không đồng ý với yêu cầu chấm dứt Hợp đồng thuê và quản lý tài sản vì trong hợp đồng này không có thoả thuận về việc chấm dứt hợp đồng; việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bị đơn không phải là căn cứ để chấm dứt hợp đồng thuê.

Ngoài ra, việc trả lại căn hộ sẽ gián đoạn hoạt động của toàn bộ khách sạn. Căn hộ trả lại sẽ không thể hoạt động do không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động căn hộ du lịch theo Luật Du lịch và không đúng với phê duyệt quy hoạch công năng của Khách sạn như Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Việc duy trì hợp đồng cũng là cơ sở đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của bị đơn, đảm bảo nguồn thu cho FLC Hạ Long để từ đó thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nguyên đơn.

Đối với yêu cầu thanh toán số tiền thuê căn hộ, tiền lãi, tiền phạt và các khoản phát sinh, FLC Hạ Long đề nghị trả dần số tiền gốc theo từng giai đoạn (trong 12 đến 18 tháng), đề nghị phía các nguyên đơn không tính lãi và miễn khoản tiền phạt 8%.

Tập đoàn FLC trình bày quan điểm, các nguyên đơn mua căn hộ ở Grand Hotel Ha Long là mua bán "quyền sử dụng căn hộ cho mục đích kinh doanh". FLC không đồng ý với yêu cầu khởi kiện, đề nghị tiếp tục duy trì hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của các bên.

Qua xét xử, Tòa án xác định Grand Hotel Ha Long là tài sản của Tập đoàn FLC và doanh nghiệp này bán căn hộ cho 4 nguyên đơn một cách tự nguyện, không trái pháp luật, đã được các bên thực hiện nên có giá trị pháp lý. Hợp đồng về việc 4 nguyên đơn cho FLC Hạ Long thuê lại căn hộ của mình cũng đúng pháp luật.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê, FLC Hạ Long không thực hiện khoản tạm ứng hay thanh toán nào từ kỳ 2 năm 2020 cho đến thời điểm xét xử dù các nguyên đơn nhiều lần có văn bản và thông báo yêu cầu.

Việc chậm thanh toán kéo dài thể hiện FLC Hạ Long thiếu thiện chí thực hiện nghĩa vụ, vi phạm liên tục từ năm 2020 đến nay và đồng thời tự ý điều chỉnh phương thức thanh toán sử dụng thẻ Bamboo hoặc Cashplus do Tập đoàn FLC phát hành trái thỏa thuận. Những việc này làm cho hợp đồng không đạt được mục đích ban đầu của nguyên đơn là nhận được lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ.

Như vậy, trong trường hợp này, FLC Hạ Long đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và kéo dài; đủ điều kiện để nguyên đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

FLC Hạ Long không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ thuê, theo Toà án, các nguyên đơn có toàn quyền thu hồi lại căn hộ để trực tiếp quản lý hoặc thực hiện phương án kinh doanh khác. Do đó, tòa tuyên buộc FLC Hạ Long phải trả lại các căn hộ cho 4 nguyên đơn, đồng thời thanh toán cho họ tiền thuê căn hộ từ năm 2020 đến nay cùng tiền lãi, tiền phạt vi phạm nhưng được trừ đi thời gian COVID-19 bùng phát.

Theo đó, FLC Hạ Long phải trả cho bà Đỗ Thu Hương hơn 1,4 tỉ đồng; trả ông Lim Tian Yi hơn 1,7 tỉ đồng; cho bà Nguyễn Phương Linh hơn 842 triệu đồng và trả bà Phạm Thị Giang hơn 1,3 tỉ đồng.