Flycam xâm nhập vùng cấm: Lần này bị phát hiện ở ven biển Đà Nẵng

Chiều 24-2, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), các lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đã phát hiện, kịp thời tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng.

Bắt quả tang một trường hợp điều khiển flycam bay vào vùng cấm

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ CHQS thành phố phát hiện ông Trương N.T. (SN 1990, trú phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng của Bộ CHQS thành phố đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích để ông T. nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Lực lượng chức năng xác định ông T. đã nhiều lần điều khiển flycam bay vào vùng cấm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Với hành vi nêu trên, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Ban CHQS phường Hòa Khánh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tình trạng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) hoạt động không phép trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hàng không, nhất là tại các khu vực ven biển, khu dân cư gần khu vực cấm bay, hành lang bảo vệ an toàn bay.

Nhằm chủ động ngăn chặn, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, rà soát, truy vết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.



Cùng với đó, công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái được đẩy mạnh đến từng khu dân cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ flycam và người dân, du khách; yêu cầu ký cam kết không vi phạm vùng cấm bay, vùng hạn chế bay.