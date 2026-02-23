HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VụFlycam xâm nhập vùng cấm sân bay: Đà Nẵng tung lực lượng truy vết

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Lực lượng quân sự tại Đà Nẵng đang phối hợp các đơn vị truy vết, xử lý nghiêm các vụ flycam xâm nhập vùng cấm sân bay.

Ngày 23-2, liên quan vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV, Flycam) xâm nhập trái phép vùng cấm bay tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, xử lý dứt điểm vi phạm tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Vụ flycam xâm nhập vùng cấm sân bay: Đà Nẵng tung lực lượng truy vết - Ảnh 1.

Đà Nẵng tăng cường lực lượng tuần tra, siết chặt hành vi sử dụng UAV, Flycam xâm nhập trái phép vùng cấm bay

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin các vụ flycam xâm nhập vùng cấm bay, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân liên quan; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Quá trình xử lý được triển khai đồng bộ từ phát hiện, khoanh vùng địa bàn, thu thập chứng cứ đến tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, làm rõ đối tượng vi phạm, qua đó răn đe, phòng ngừa chung, không để tái diễn hành vi xâm phạm hành lang an toàn bay.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban CHQS các phường, xã phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là khu vực lân cận sân bay, các mục tiêu quốc phòng – an ninh và địa bàn thường phát sinh hoạt động quay phim, chụp ảnh từ trên cao.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng cơ động, tăng cường phương tiện quan sát, thiết bị phát hiện và chế áp UAV, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Công tác quản lý flycam được thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật. Theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP, nghiêm cấm tổ chức bay khi chưa được cấp phép, bay vào khu vực cấm bay, hạn chế bay hoặc không chấp hành sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi bay không phép, bay trong khu vực cấm có thể bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, kèm theo tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Song song với xử lý, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng Flycam tại khu vực sân bay, công trình quốc phòng – an ninh và các vùng cấm bay; đồng thời kêu gọi người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 17 đến 22-2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp tổ lái báo cáo phát hiện vật thể bay nghi là flycam xâm nhập vùng cấm bay.

Các vụ việc xảy ra tại khu vực phía Nam, phía Bắc và hành lang cất, hạ cánh sân bay, buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

