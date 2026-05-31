FORESTIVAL 2026 - chiến binh Bình Minh: âm nhạc gắn kết di sản Ninh Bình

Giữa cố đô Tràng An, FORESTIVAL 2026 viết lên bức tranh âm nhạc đặc sắc

Tối 30-5, tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình), Lễ hội Âm nhạc và Sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2026 với chủ đề "Chiến binh Bình Minh" đã diễn ra trong không khí sôi động, thu hút hàng vạn khán giả. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc quy mô lớn, FORESTIVAL 2026 còn trở thành cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng giữa nghệ thuật đương đại, chiều sâu văn hóa di sản và những giá trị phát triển bền vững.

Được dàn dựng dưới ý tưởng sáng tạo của đạo diễn Cao Trung Hiếu cùng ê-kíp Viet Vision, sân khấu năm nay mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa khi lấy cảm hứng từ những phát hiện khảo cổ về đời sống cư dân tiền sử tại vùng đất Tràng An - Bái Đính.

Trong không gian của cố đô ngàn năm, những yếu tố lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa giàu cảm xúc.

Âm nhạc là linh hồn của FORESTIVAL 2026. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Âm nhạc Long Nguyễn, các tiết mục được đầu tư công phu với những bản phối mới, vừa giữ được dấu ấn quen thuộc của các ca khúc nổi tiếng, vừa mang đến trải nghiệm tươi mới cho khán giả.

Chương trình mở màn bằng phần trình diễn sôi động của DJ 2PILLZ, trước khi đưa người xem bước vào hành trình nghệ thuật độc đáo với tiết mục "Mường - Hiện đại". Sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống của đồng bào Mường và chất liệu âm nhạc điện tử đương đại đã tạo nên lời chào đặc biệt gửi đến vùng đất Ninh Bình, đồng thời khẳng định tinh thần kết nối giữa quá khứ và hiện tại mà lễ hội hướng đến.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn là sự xuất hiện của rapper Đen. Anh mang đến những giai điệu gần gũi, giàu chất tự sự và lần đầu tiên giới thiệu ca khúc mới "Mùa hè 26". Những bản hit quen thuộc như "Đi theo bóng mặt trời", "Ngày lang thang", "Hai triệu năm" hay "Mang tiền về cho mẹ" đã tạo nên sự đồng điệu mạnh mẽ giữa nghệ sĩ và hàng vạn khán giả.

Màu sắc âm nhạc của FORESTIVAL tiếp tục được mở rộng với sự góp mặt của MAYDAYs, LEZII, GREY D và UPRIZE. Nếu MAYDAYs mang đến những thanh âm trong trẻo, gần gũi với thiên nhiên thì LEZII lại khuấy động không gian bằng nguồn năng lượng điện tử trẻ trung. GREY D ghi dấu ấn với những ca khúc mới giàu cảm xúc trong album vừa phát hành, trong khi UPRIZE mang đến sức trẻ và tinh thần sáng tạo qua các màn trình diễn đầy bứt phá.

Những màn kết hợp bất ngờ cũng trở thành dấu ấn đặc biệt của chương trình. Khán giả không khỏi thích thú khi Binz và Bùi Công Nam lần đầu hòa giọng trong bản phối "Hoa ban – I Love You". Sau đó, Bùi Công Nam tiếp tục chinh phục người nghe bằng lối kể chuyện âm nhạc chân thành qua những ca khúc mang đậm hơi thở đời sống.

Đêm nhạc càng trở nên đa sắc màu với sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh và VCT. Trong khi Phùng Khánh Linh mang đến nguồn năng lượng tươi mới của mùa hè với những bản phối hiện đại, VCT lại chạm đến cảm xúc người nghe bằng những ca khúc giàu chiều sâu như "Từng là", "Vết mưa", "Don't You Go" hay "Chỉ cần có nhau". Đặc biệt, nam ca sĩ cũng lần đầu trình diễn một sáng tác hoàn toàn mới trước công chúng, để lại nhiều kỳ vọng cho các dự án âm nhạc tiếp theo.

FORESTIVAL 2026: nơi âm nhạc, thiên nhiên và sáng tạo đương đại giao thoa

Một trong những khoảnh khắc bùng nổ của lễ hội thuộc về HIEUTHUHAI. Nam nghệ sĩ đã dành tặng khán giả chuỗi màn trình diễn liên tiếp từ album mới "Mắt nhắm mắt mở", đưa không khí chương trình lên cao trào bằng nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại và đầy cuốn hút.

Khép lại đêm nhạc là Hà Anh Tuấn – nghệ sĩ được xem như mảnh ghép hoàn hảo cho tinh thần của FORESTIVAL. Từ những giai điệu sâu lắng của "Hoa hồng", "Tuyết rơi mùa hè" đến sự sôi động của "Địa đàng", anh đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Đặc biệt, màn kết hợp cùng Trần Duy Khang (Chillies) trong liên khúc "Cảm ơn và xin lỗi – Mascara – Từ đống tro tàn" cùng phần đồng ca cuối chương trình giữa Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, GREY D và Nguyễn Hùng đã tạo nên cái kết đầy xúc động cho đêm hội âm nhạc giữa lòng di sản.

Không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, FORESTIVAL 2026 còn khẳng định vai trò của một lễ hội hướng tới phát triển bền vững.

Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của Trung tâm Thiên nhiên Lưu động do Save Vietnam's Wildlife vận hành, mang đến cơ hội để công chúng tìm hiểu về hệ sinh thái địa phương và lan tỏa thông điệp bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là loài voọc mông trắng quý hiếm của Ninh Bình.

Với sự hòa quyện giữa âm nhạc, sáng tạo và ý thức gìn giữ thiên nhiên, FORESTIVAL 2026 đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một lễ hội giải trí thông thường. Trong không gian của cố đô Tràng An, "Chiến binh Bình Minh" đã thực sự trở thành biểu tượng cho tinh thần kết nối, lan tỏa và phát triển bền vững của Ninh Bình trên hành trình vươn ra thế giới.