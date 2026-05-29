FORESTIVAL 2026: Nghệ sĩ và khán giả cùng gieo mầm xanh tại đầm Vân Long

FORESTIVAL 2026: nghệ sĩ và 1.000 khán giả đầu tiên cùng kiến tạo sinh cảnh xanh tại đất ngập mặn Vân Long

Hà Anh Tuấn cùng người hâm mộ gieo mầm xanh tại đầm Vân Long

Sau thành công của mùa đầu tiên tại rừng Cúc Phương năm 2025, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An – Ninh Bình FORESTIVAL 2026 chính thức trở lại với quy mô lớn hơn và thông điệp giàu tính cộng đồng. Không chỉ là đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, FORESTIVAL năm nay còn ghi dấu ấn khi kết nối âm nhạc với hành động bảo tồn thiên nhiên thông qua hoạt động trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Mang chủ đề "Chiến binh bình minh", FORESTIVAL 2026 lấy cảm hứng từ những dấu tích khảo cổ hàng vạn năm của người Tràng An cổ, đồng thời truyền đi thông điệp về trách nhiệm gìn giữ hệ sinh thái cho thế hệ tương lai. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hành trình trồng rừng với sự tham gia của 1.000 khán giả đầu tiên sở hữu vé cùng nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Lâm Thanh Nhã, DJ 2Pillz…

Trong không gian rộng lớn và thanh bình của vùng đất ngập nước Vân Long, hình ảnh các nghệ sĩ xắn tay áo, đi ủng, lội bùn cùng khán giả để tự tay gieo từng mầm cây xuống đất đã tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc. Không còn khoảng cách giữa sân khấu và công chúng, tất cả cùng hòa mình vào thiên nhiên trong tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với môi trường.

Toàn cảnh trồng rừng ở khu ngập nước Vân Long sáng ngày 29-5

Hoạt động năm nay không đơn thuần là phủ xanh đất trống mà hướng trực tiếp đến mục tiêu phục hồi sinh cảnh cho voọc mông trắng – một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới hiện đang sinh sống tại Vân Long. Hơn 1.000 cây bản địa đặc hữu như và nước, cây sung đã được gieo trồng nhằm tạo nguồn thức ăn cho voọc vào mùa đông, đồng thời góp phần tái tạo môi trường sống cho nhiều loài động thực vật tại khu đất ngập nước.

Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng nước bì bõm giữa đầm lầy đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Những bàn tay lấm bùn cùng nhau chuyền từng bầu cây, vun đất và tưới nước cho từng gốc cây non như một cách gửi lại dấu ấn của FORESTIVAL vào thiên nhiên.

Phục hồi môi trường sống tự nhiên: FORESTIVAL 2026 cam kết bảo vệ đa dạng sinh học tại đất ngập nước Vân Long

Chia sẻ tại sự kiện, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết điều ý nghĩa nhất không nằm ở quy mô lễ hội mà ở tinh thần kết nối cộng đồng thông qua những hành động thiết thực. Nam ca sĩ nhấn mạnh rằng mỗi người có mặt tại đây đều là một phần trong hành trình gìn giữ thiên nhiên và bảo vệ các hệ sinh thái quý giá của Việt Nam.

"Chúng ta hội tụ ở đây vì cùng mang trong mình tình yêu với thiên nhiên và quê hương. Những cái cây được trồng hôm nay sẽ trở thành nguồn sống cho loài voọc trong tương lai. Đó là hành trình dài hơi và mỗi người đều là một mắt xích quan trọng", Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Bùi Công Nam và Phùng Khánh Linh cũng tham gia trồng cây

Đồng hành cùng chương trình, ca sĩ Bùi Công Nam cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hàng ngàn khán giả sẵn sàng lội bùn, trực tiếp tham gia trồng rừng giữa thiên nhiên hoang sơ. Theo nam ca sĩ, FORESTIVAL không chỉ là lễ hội âm nhạc mà còn là nơi lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sống xanh đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

FORESTIVAL 2026 là một phần trong dự án xã hội dài hạn "Rừng Việt Nam" do công ty Viet Vision khởi xướng từ năm 2019 với thông điệp "Truyền cảm hứng và phủ xanh tương lai". Nguồn kinh phí thực hiện dự án được trích từ các hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

Sau nhiều năm triển khai, dự án đã gieo trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước như Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Giang, Bình Thuận và Cúc Phương. Riêng tại Vân Long, việc phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và tạo ra giá trị môi trường bền vững.

Bên cạnh hoạt động trồng rừng, ban tổ chức FORESTIVAL 2026 cũng áp dụng nhiều giải pháp vận hành thân thiện môi trường như khuyến khích sử dụng giao thông xanh, ưu tiên năng lượng tái tạo và kiểm soát chất thải trong toàn bộ quá trình tổ chức sự kiện nhằm giảm thiểu tối đa dấu chân carbon.

Thông qua mô hình kết hợp giữa âm nhạc, sáng tạo và bảo tồn thiên nhiên, FORESTIVAL đang dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một lễ hội giải trí thông thường để trở thành hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

