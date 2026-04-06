Giải mã bí ẩn người Việt cổ 12.000 năm ở Forestival 2026

Forestival 2026: lễ hội âm nhạc viết tiếp câu chuyện từ bộ hài cốt cổ nhất Đông Nam Á

Forestival 2026 với concept "Chiến binh Bình Minh" tại Ninh Bình được xây dựng như một công trình nghiên cứu đa giác quan, đưa khán giả ngược dòng thời gian 12 thiên niên kỷ để đối thoại với tổ tiên người Việt cổ.

Khởi nguồn từ dự án SUNDASIA (bắt đầu từ năm 2016), vùng lõi di sản Tràng An đã chứng minh giá trị là một "kho lưu trữ" khổng lồ về lịch sử nhân loại với 7 địa điểm khai quật có niên đại từ 5.000 đến 37.500 năm.

11 di cốt rời rạc đã được tìm thấy, tuy nhiên chỉ đến khi bộ hài cốt của TBH1 (Chiến Binh Bình Minh) được phát hiện, vùng lõi di sản Tràng An - Ninh Bình mới thật sự làm cho giới khảo cổ học quốc tế chấn động.

Ngày 3-12-2017, Christopher Simpson và cộng sự đã phát hiện ra một di hài đặc biệt tại hang Thung Bình 1. Cá thể được đặt mã khoa học TBH1, nhưng giới khảo cổ đã đặt cho "anh" một tên gọi "Bình Minh".

Điểm gây sửng sốt nhất đối với các nhà khoa học chính là nguyên nhân dẫn đến sự hy sinh của "Chiến binh Bình Minh". Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) khẳng định: Cá thể này bị một mũi tên thạch anh đâm xuyên cổ - một loại vũ khí cực kỳ quý hiếm và tinh xảo, chưa từng được tìm thấy trong bất kỳ cuộc khai quật khảo cổ nào tại Đông Nam Á trước đây.

Việc phát hiện ra mũi tên thạch anh không chỉ minh chứng cho sự tồn tại của những cuộc xung đột săn bắn khốc liệt thời tiền sử, mà còn là một chi tiết mang tính "độc bản", biến TBH1 thành một biểu tượng chiến binh thực thụ trong lịch sử tiến hóa nhân loại.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ về lễ hội

Bên cạnh vũ khí độc đáo, TBH1 còn xác lập một kỷ lục làm thay đổi nhận định của giới khảo cổ học về vùng lõi di sản Ninh Bình - Tràng An nói riêng và cả khu vực Đông Nam Á nói chung:

Đây là bộ hài cốt cổ xưa nhất tại khu vực Đông Nam Á được giải mã thành công ADN ty thể trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Thành công mang tầm vóc quốc tế này đã đập tan định kiến lâu đời của giới khoa học toàn cầu cho rằng môi trường nóng ẩm không thể bảo tồn gen cổ.

Mẫu ADN thu được từ TBH1 xác nhận cá thể này thuộc nhánh M - dòng di truyền bản địa thuần túy. Điều này khẳng định một sự thật lịch sử quan trọng: Tràng An chính là cái nôi nuôi dưỡng tổ tiên người Việt.

Dù cách biệt 12 thiên niên kỷ, dòng máu của những con người kiên cường tại Tràng An vẫn đang chảy trong huyết quản của thế hệ người Việt hiện tại.

Chiến binh Bình Minh ở Forestival 2026

Từ những tư liệu và phát kiến có giá trị vô cùng sâu sắc ấy, "Chiến binh Bình Minh" đã trở thành nguồn cảm hứng cho concept lần này không chỉ nằm ở sự lâu đời, mà ở tính nhân bản. Vượt lên trên những số liệu khô khan, tư thế mai táng "nằm co bó gối" của TBH1 là một lát cắt về văn hóa nhân văn.

Dù bị trọng thương bởi mũi tên quý hiếm, "Bình Minh" vẫn được cộng đồng chăm sóc và bảo vệ để cầm cự sự sống trong nhiều tháng trước khi qua đời.

Việc tìm thấy một bộ xương hoàn chỉnh như vậy giữa vùng di sản Tràng An - nơi từng trải qua những biến động khắc nghiệt về biển tiến và biển thoái không chỉ là "phần thưởng đặc biệt" cho dự án SUNDASIA, mà còn cung cấp dữ liệu vô giá về cách người tiền sử thích ứng và tồn tại ở giữa thiên nhiên.

Sự tồn tại hoàn chỉnh của cá thể TBH1 sau 12.000 năm chính là bằng chứng xác đáng nhất, trực tiếp nâng tầm Tràng An trở thành vùng đất lõi của di sản nhân loại, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm niềm tự hào về nguồn cội và sức sống mãnh liệt của tổ tiên.

Forestival 2026: sắc màu di sản

Ban tổ chức cho biết Forestival 2026 được tổ chức tại Ninh Bình lấy khảo cổ học làm nền tảng lý luận và sức sống cho nghệ thuật. Đây là lễ hội âm nhạc tiên phong tại Việt Nam dám dùng dữ liệu khoa học để kiến tạo nên một concept đầy tính kịch tính và gây tò mò.

Đối với Hà Anh Tuấn, tổ tiên, cội nguồn là văn hóa

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Đối với Hà Anh Tuấn, tổ tiên là văn hóa. Văn hóa là lịch sử. Và những điều tốt đẹp mà mỗi cộng đồng đã tin, đã chiến đấu để giành lại cho những thế hệ tiếp theo. Phát triển nền công nghiệp văn hóa chính là để cho mọi người biết về văn hóa của chúng ta".

Sau một thập kỷ được vinh danh là Di sản Thế giới, Tràng An đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc bảo tồn dựa trên nghiên cứu thực tiễn. Sự giao thoa giữa nghệ thuật trình diễn và khảo cổ học trong concept này chính là nỗ lực để di sản không bị "đóng băng" trong các phòng trưng bày hay tủ kính bảo tàng.

Theo Tiến sĩ Ryan Rabett chuyên gia Khảo cổ học, Đại học Queen's Belfast, Vương quốc Anh, suy cho cùng: "Đây chính là di sản của các bạn. Đây chính là Tràng An!"