Quốc tế

FOSCO đồng hành với cộng đồng quốc tế tại TP HCM

Thu Hương

(NLĐO) - Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) trong tuần rồi đã tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Khách hàng 2025 tại TP HCM.

Tham dự sự kiện có ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, cùng hơn 100 khách mời là đại diện các cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức tài chính, văn phòng đại diện nước ngoài...

FOSCO cam kết đồng hành, kiến tạo hợp tác bền vững với cộng đồng quốc tế - Ảnh 1.

Đại diện các Tổng Lãnh sự quán Indonesia, Campuchia, Nga nhận biểu trưng tri ân khách hàng từ ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM

Hội nghị là dịp để FOSCO lắng nghe phản hồi từ những khách hàng trong cộng đồng quốc tế vốn đã đồng hành cùng công ty suốt hơn 46 năm hình thành và phát triển, đồng thời là dịp quảng bá hệ sinh thái dịch vụ toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Giang – Tổng Giám đốc FOSCO - nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng cộng đồng quốc tế. Bà cho biết với hơn 500 khách hàng đang sử dụng dịch vụ và đội ngũ 200 nhân sự chuyên nghiệp, FOSCO không ngừng hoàn thiện để trở thành một trung tâm dịch vụ tích hợp toàn diện.

Hệ sinh thái dịch vụ của FOSCO bao gồm cung cấp dịch vụ trụ sở làm việc, cung ứng lao động (tính lương, thuế, bảo hiểm xã hội), cấp giấy phép lao động, cùng hệ thống trường học quốc tế.

FOSCO cam kết đồng hành, kiến tạo hợp tác bền vững với cộng đồng quốc tế - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Tổng Giám đốc FOSCO - phát biểu khai mạc hội nghị hôm 10-12

Với tinh thần “Đồng hành phát triển – Hợp tác bền vững”, FOSCO cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng hợp tác và thúc đẩy các giá trị kết nối lâu dài, hiệu quả.

Ông Timur Sirozhevich Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM, đã chia sẻ những đánh giá tích cực trên cương vị khách hàng lâu năm. Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga là một trong những cơ quan sử dụng nhiều dịch vụ của FOSCO, từ nhà làm trụ sở, tư dinh đến dịch vụ cung ứng lao động.

Ông Sadykov bày tỏ sự hài lòng với chất lượng dịch vụ vận hành – kỹ thuật, cùng hỗ trợ kịp thời, tuân thủ pháp luật trong việc tính lương, thuế thu nhập cá nhân và các chế độ an sinh xã hội cho nhân viên người Việt Nam, từ đó giúp cơ quan ngoại giao tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn.

FOSCO cam kết đồng hành, kiến tạo hợp tác bền vững với cộng đồng quốc tế - Ảnh 3.

Ông Timur Sirozhevich Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga, chia sẻ tại hội nghị.

Tin liên quan

TP HCM: Nhiều kết quả nổi bật về đối ngoại

TP HCM: Nhiều kết quả nổi bật về đối ngoại

Những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội của TP HCM trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại

Bộ Nội vụ coi “đối ngoại nhân lực” là chiến lược dài hạn

(NLĐO) - Tăng cường 9 công chức hỗ trợ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhằm đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, xúc tiến thị trường và thúc đẩy đối ngoại nhân lực

Ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today

(NLĐO)- Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam sẽ phát sóng chính thức vào ngày 7-9-2025

cộng đồng quốc tế ngoại giao Fosco Tổng Lãnh sự Liên bang Nga
