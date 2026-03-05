FPT cùng Trường ĐH Quốc gia Kyungpook triển khai chương trình đào tạo quốc tế

Chiều 5-3, Tập đoàn FPT chính thức công bố hợp tác với Trường ĐH Quốc gia Kyungpook Hàn Quốc (Kyungpook National University - KNU) triển khai chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam với sự tham dự của ông Choi Kyo-Jin, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-Jin phát biểu tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, các bên đã thực hiện nghi thức ký kết MOU và trao đổi định hướng hợp tác dài hạn nhằm tăng cường kết nối đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo đó, chương trình KNU Vietnam dự kiến triển khai hai ngành trọng điểm là Công nghệ thông tin thông minh và Kinh doanh, được chuyển giao học thuật từ Kyungpook National University, bảo đảm chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra đồng bộ với hệ thống tại Hàn Quốc. Ngành Công nghệ tập trung vào khoa học máy tính, kỹ thuật và các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn; ngành Kinh doanh phát triển tư duy quản trị hiện đại và năng lực vận hành trong môi trường toàn cầu.



Sinh viên theo học toàn bộ chương trình tại Việt Nam, có thể linh hoạt chuyển tiếp sang Hàn Quốc theo lộ trình cá nhân bất kỳ lúc nào. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ nhận được bằng cử nhân do Kyungpook National University cấp. Mô hình này giúp sinh viên tiếp cận môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội học tập và phát triển toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, sự hợp tác giữa hai trường đại học có thế mạnh đào tạo công nghệ hàng đầu của mỗi quốc gia sẽ tạo ra nền tảng quan trọng để đào tạo thế hệ kỹ sư công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu, nhất là khi AI đang góp phần thay đổi cuộc chơi công nghệ.

TS Young-Woo HEO, Chủ tịch Kyungpook National University, khẳng định chương trình KNU triển khai tại Việt Nam sẽ được vận hành theo cùng một chuẩn mực học thuật như tại Hàn Quốc, từ nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy đến hệ thống đánh giá và chuẩn đầu ra. Chúng tôi cam kết bảo đảm tính đồng bộ và toàn vẹn học thuật của chương trình trong toàn hệ thống"

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Kyungpook National University và Trường ĐH FPT được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai quốc gia, thể hiện tính chiến lược và liên kết đa chiều của mô hình hợp tác.

Giáo dục đang trở thành một trụ cột hợp tác chiến lược trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển toàn diện. Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và sản xuất. Nhu cầu về nguồn nhân lực am hiểu công nghệ, có năng lực quản trị quốc tế và hiểu biết văn hóa song phương vì thế ngày càng gia tăng.

TS Hoàng Việt Hà, Giám đốc KNU Vietnam, nhấn mạnh sự hợp tác giữa FPT và Kyungpook National University không chỉ mang đến một chương trình đào tạo quốc tế chất lượng cao, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục, doanh nghiệp và công nghệ xuyên biên giới. "KNU Vietnam sẽ trở thành cầu nối đào tạo nguồn nhân lực am hiểu công nghệ, vững năng lực quản trị và sẵn sàng hội nhập vào thị trường toàn cầu" - TS Hoàng Việt Hà nói.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kyungpook National University và Trường Đại học FPT diễn ra vào ngày 5-3.

KNU hiện xếp hạng 519 trên thế giới theo QS World University Rankings 2026 và thuộc TOP 10 đại học hàng đầu tại Hàn Quốc theo Center for World University Rankings

Việc một đại học công lập uy tín của Hàn Quốc triển khai chương trình đào tạo chính quy tại Việt Nam thể hiện mức độ tin cậy và gắn kết ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia.