Thể thao

FPT Play phát sóng độc quyền giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - NBA trong 3 mùa

Tường Phước

(NLĐO) - Từ mùa giải 2025-2026 đến 2027-2028, FPT Play tiếp tục là đơn vị giữ độc quyền bản quyền phát sóng giải Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA tại Việt Nam.

FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp và độc quyền hầu hết các trận đấu trong 3 mùa giải NBA, kể từ tháng 10-2025. Đây là thỏa thuận thứ 2 đạt được giữa đơn vị và Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ từ năm 2022, đưa FPT Play trở thành dịch vụ truyền hình duy nhất trong nước giữ quyền khai thác giải NBA trong 6 mùa liên tục.

FPT Play phát sóng độc quyền giải NBA trong 3 mùa - Ảnh 1.

Không khí rực lửa của một trận cầu NBA (Ảnh: NBA)

Đáng chú ý, thỏa thuận này lần đầu tiên mang đến cho người hâm mộ cơ hội thưởng thức đầy đủ các vòng đấu của giải bóng rổ lớn nhất hành tinh. Từ giai đoạn Preseason, Regular Season, Play-In Tournament, Playoffs đến NBA Finals cùng các sự kiện đặc biệt khác như NBA All-Star Weekend, All-Star Celebrity và NBA Draft…, tất cả sẽ được trình chiếu với chất lượng chuẩn quốc tế và bình luận tiếng Việt sinh động, chuyên sâu.

Trong 209 - 226 trận đấu được lựa chọn mỗi mùa, số lượng trận mỗi vòng sẽ tăng lên thành 180 trận Regular Season, 22 - 34 trận Playoffs, 7 trận NBA Cup Finals/Play-in tournament và 5 trận Preseason (bắt đầu từ mùa 2026-2027). Điều này đồng nghĩa với việc khán giả trong nước có thể thưởng thức các trận cầu gay cấn và hấp dẫn NBA gần như mỗi ngày.

FPT Play phát sóng độc quyền giải NBA trong 3 mùa - Ảnh 2.

LeBron James được mong chờ tại mùa giải NBA năm nay (Ảnh: NBA)

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, cho biết: "FPT Play mong muốn mang đến khán giả những môn thể thao thú vị, mang tính thời đại và bóng rổ là một trong số đó. Từ năm 2022 đến nay, chúng tôi đã tập trung đầu tư sản xuất, phát sóng nhiều giải đấu lớn, không chỉ có các giải quốc tế như NBA, ABL mà còn nhiều giải quốc nội như VBA, 5x5 U18 Quốc gia hay 3x3 U23 Quốc gia…".

Với việc tiếp tục nắm giữ bản quyền NBA, FPT Play mong muốn tái khẳng định vị thế tiên phong trong việc quảng bá và song hành cùng sự phát triển của bộ môn này tại Việt Nam. Mùa giải NBA mới được kỳ vọng mang đến nhiều màn so tài đỉnh cao.

Bên cạnh sự xuất hiện của các tài năng mới, những tên tuổi "lão làng" NBA như Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Luka Doncic và Jayson Tatum… vẫn tiếp tục tỏa sáng, giữ vững phong độ đỉnh cao.

FPT Play phát sóng độc quyền giải NBA trong 3 mùa - Ảnh 3.

Ngay từ tuần thi đấu đầu tiên (từ ngày 22 đến 29-10), khán giả sẽ chứng kiến hàng loạt màn đọ sức đáng chú ý. Tâm điểm của loạt trận mở màn là cuộc "đại chiến" giữa hai CLB bóng rổ lừng danh: Golden State Warriors và Los Angeles Lakers, diễn ra ở Los Angeles.

Bên cạnh đó, những trận đấu hấp dẫn khác như Houston Rockets đối đầu Oklahoma City Thunder, Boston Celtics chạm trán New York Knicks, hay Denver Nuggets đụng độ Golden State Warriors..., cũng là dịp những ngôi sao trẻ như Shai Gilgeous-Alexander, Tamar Bates sẵn sàng thách thức các tượng đài kỳ cựu.

FPT Play phát sóng độc quyền giải NBA trong 3 mùa - Ảnh 4.

Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ - NBA - là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp lâu đời nhất thế giới. Bắt đầu từ mùa giải 2022-2023, Ban tổ chức NBA đã có những bước thay đổi mạnh mẽ trong công cuộc quảng bá hình ảnh tại thị trường Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Trong đó, việc gia tăng độ tiếp cận của khán giả ở mọi độ tuổi, đặc biệt là thế hệ gen Z, là tiêu chí được NBA chú trọng. Đó cũng là một trong những lý do khiến Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ bắt tay cùng FPT Play quảng bá rộng rãi giải NBA đến khán giả Việt Nam cho đến hiện tại.

Truy cập http://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play trên các thiết bị thông minh để theo dõi Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA cùng các các giải bóng rổ đẳng cấp trong nước và quốc tế.


